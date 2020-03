Coronavirus treft ook motorbranche: fabrieken sluiten deuren

Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Ducati, KTM… Allen sluiten ze hun fabrieksdeuren vanwege het coronavirus. Het openbare leven is in Italië immers stilgelegd, dus is het praktisch onmogelijk om de benodigde motoronderdelen te kunnen produceren.

Het coronavirus heeft een steeds grotere impact op het openbaar leven in Europa. Terwijl Gers Pardoel zegt dat alleen liefde het coronavirus kan stoppen en we elkaar gewoon moeten knuffelen, denken de meeste overheden daar toch echt anders over. Italië, bijvoorbeeld, heeft verregaande maatregelen getroffen om het virus in te kunnen dammen. Scholen en winkels zijn – voor zover mogelijk – dicht, evenementen worden afgelast en mensen worden aangeraden om thuis te blijven.

Ook motorfabrikanten geven nu gehoor aan de maatregelen. Die van de Piaggio Group zijn nog relatief mild. Deze Italiaanse fabrieken zijn sinds vrijdag gesloten. Daar gaan ze de nodige ‘sanitaire maatregelen’ treffen. Onder meer de cafetaria gaan ze aanpakken. In de fabrieken willen ze nauw contact vermijden, tussen alle werkstations moet minimaal één meter zitten. In alle Italiaanse fabrieken worden ook hygiënekits uitgedeeld. Maandag gaan de Piaggio-fabrieken weer open.

Ook Ducati is sinds gisteren dicht, zo schrijft onder meer Nieuwsmotor.nl. Let wel: dit deed Ducati niet omdat ze het zo graag wilden. Vakbonden protesteerden bij de Ducati-fabriek in Bologna, omdat ze vreesden voor de veiligheid van de medewerkers. Hierop sloot de motorfabrikant het fabriek, in ieder geval tot ‘begin volgende week’. Ducati had al maatregelen getroffen om het virus in te dammen. Zo moedigen de Italianen thuiswerken aan en zijn de werkplekken in de productielijnen aangepast.

Pierer Mobility – moederbedrijf van KTM, Husqvarna en GasGas – neemt de meest rigoureuze maatregelen. Alle productie in hun Mattighofen-fabriek wordt twee weken lang compleet stilgelegd. Wie Mattighofen niet bepaald Italiaans vindt klinken: klopt, het ligt in Oostenrijk. Veel onderdelen voor Pierer-motorfietsen komen uit Italië, het moederbedrijf verwacht de komende tijd leveringsproblemen te hebben. Wat niet geheel onterecht lijkt. Dus hebben ze een verplichte vakantie ingelast, van 30 maart tot en met 10 april. Op die manier hopen ze de productieketen te kunnen stabiliseren. Pierer garandeert dat reserve onderdelen nog steeds geleverd kunnen worden en dat alle motorfietsen per het volgende seizoen leverbaar zijn.

Tijd voor wat nuances: bovenstaande merken hebben ook fabrieken in het buitenland. Deze fabrieken zijn voor zover bekend niet getroffen door de maatregelen. Het is dus niet zo dat alle productie nu wordt stilgelegd, al kan het wel zorgen voor een ripple effect. Dat zien we nu al bij KTM: een productiestop van het ene onderdeel, heeft gevolgen voor de gehele motorfiets. Het zou dus zomaar kunnen dat de levertijden van motorfietsen straks op gaan lopen. Na een dalende autoverkoop, ook een dalende motorverkoop?

