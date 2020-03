Peugeot-baas: ‘GTi blijft belangrijk voor ons’

Volgens eerdere geruchten zou Peugeot stoppen met het GTi-submerk. De Fransen zouden vinden dat GTi niet past bij de elektrische toekomst. Daar is Peugeot-CEO Imparato het niet helemaal mee eens.

Om te beginnen: ja, het GTi-merk zal altijd geassocieerd worden met de verbrandingsmotor, zo stelt Jean-Philippe Imparato tegen Autocar.co.uk. Toch blijft die sportieve naam ‘belangrijk’ voor Peugeot, ook al zijn ze nu hard aan het elektrificeren. Het lijkt er dan ook op dat ze de GTi-naam willen behouden, maar dat ze er nog niet helemaal uit zijn hoe dat moet gaan. Afgelopen oktober waren er nog de geruchten dat Peugeot wilde kappen met de GTi-benaming, maar daar zijn ze nu kennelijk van afgestapt.

Om te beginnen met wat wel duidelijk is: de hete Peugeot 508 gaat géén GTi heten. Die heeft Peugeot immers al onthuld, en heeft de naam Peugeot 508 PSE gekregen. Waarbij PSE voor Peugeot Sport Engineered. Deze heeft een 200 pk-benzinemotor onder de motorkap, gekoppeld aan een 110 pk-elektromotor op de vooras en een 200 pk-motor op de achteras. Dat komt neer op een systeemvermogen van 400 pk, waarmee de hete vierdeurs in 4,3 seconden aan de honderd zit.

Dat is ook precies hoe Peugeot het aan wil pakken met hybrides en elektrische auto’s: de hete versies krijgen gewoon de PSE-badge op de kont. Behalve dan de 208. Want als er één auto is die de GTi-behandeling verdient, is het wel de 208, zo stelt Imparato. Zelfs als de 208 straks elektrisch is.

Een kleine kanttekening: tegen Autocar suggereert hij dat deze bijzondere naamgeving alleen voor het Verenigd Koninkrijk zal gelden. Landen die niet onlangs uit de Europese Unie zijn gestapt, krijgen dus misschien tóch een Peugeot 208 PSE. Uiteindelijk wordt het hele GTi-verhaal er dus niet per se duidelijker op. Misschien dat we in oktober uitsluitsel krijgen, op de autobeurs van Parijs?