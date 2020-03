Zoveel groter is de Tesla Model Y dan de Model 3

Wie vond dat de Tesla Model 3 voor de bestuurder nét iets te klein was en daarom wachtte op de Model Y, komt bedrogen uit. Het crossovermodel van Tesla is van binnen maar nauwelijks groter dan de EV waarop hij gebaseerd is.

Je zou het bijna omschrijven als brekend nieuws: Tesla heeft een deadline gehaald. Sterker nog, het Amerikaanse EV-bedrijf loopt vóór schema! Want waar ze eerst dachten de Model Y pas op 15 maart te kunnen leveren, mocht de eerste klant al op 13 maart zijn crossover-EV in ontvangst nemen. Dat is twee dagen eerder!

En wat hoort er altijd bij een nieuwe auto? Een gebruikershandleiding, vol met specs van de auto. Electrek heeft daar in zitten pluizen, waardoor we eindelijk weten hoe groot de Model Y is ten opzichte van de Model 3. Om te beginnen met de buitenkant: 5,6 centimeter langer en 7,1 centimeter breder. De hoogte is echter het belangrijkst bij een crossover, daar zien we dan ook de meeste groei met 18 centimeter. De bodem staat nu 2,8 cm hoger ten opzichte van de Model 3.

Met andere woorden, aan de binnenkant heb je qua hoogte een ruime 15 centimeter winst. Heb je dan ook 15 centimeter meer hoofdruimte? Nee, dat zou sowieso vreemd zijn. Het gaat er bij een crossover om dat je een hogere instap hebt. De hoofdruimte is daarom maar nauwelijks groter, met 1,8 cm voorin. Achterin is het verschil iets groter, met 4,3 centimeter.

Qua beenruimte zien we iets geks: voorin ga je er namelijk iets op achteruit. Het scheelt net geen 2,3 centimeter met de Model 3. De achterpassagiers gaan er weer flink op vooruit, met 13,5 centimeter extra voor hun benen. Die passagiers moeten dan wel slankere heupen hebben, de heupruimte is namelijk 4,6 centimeter kleiner op de achterbank van de Model Y. Bij de voorstoelen is deze ruimte weer een centimeter breder.

Mocht je de Model Y vooral als elektrische pakezel willen gebruiken, dan is de laadruimte belangrijk. Volgens de gebruikershandleiding heeft de Model Y een maximaal laadvolume van 1926 liter. Dat is veel, slechts 200 liter minder dan de Model X en maar liefst 1501 liter meer dan de laadruimte van de Model 3. Volgens Electrek komt dit grote verschil vooral doordat de Y een hatchback is en de Model 3 een sedan is. Daarbij horen verschillende rekenmethodes.

Er is alleen wel een klein probleem met die laadruimte: je mag er minder zware spullen in kwijt. Wie veel toiletpapier gaat hoarden heeft met de Model Y geluk, maar iemand die cement verkoopt kan beter voor de Model 3 gaan. De Model Y is namelijk van zichzelf al zwaarder dan haar kleiner zusje, waardoor het aangeraden maximale laadvermogen 16 kilogram minder is. Inclusief mensen mag er maximaal voor 433 kilogram aan ‘dingen’ in de Model Y zitten. Met andere woorden, als er vier mensen in de auto zitten die per stuk 108,25 kilogram wegen, mag je niet eens een Snickers in de kofferbak hebben. Dealbreaker, of valt daar wel mee te leven?