FIFA-bonzen gebruikten automerken als codenamen

The eagle has landed.

We zouden het bijna vergeten, maar enige tijd geleden was de FIFA nog een bolwerk van corruptie. Bij de meesten onder ons heeft de gevleugelde ‘gevulde envelop’ de betekenis van het geijkte verjaardagscadeau wanneer je er te laat achter komt dat je tronie ergens verwacht wordt op een feestje en de Gall & Gall al dicht is. In FIFA-kringen was de gevulde envelop jarenlang een feestje op zich.

Gelukkig is dat met het vertrek van eindbaas Josef Sepp Blatter volledig de kop ingedrukt en komt het niet meer voor. Maar de rechtszaken tegen de voormalige bobo’s lopen nog. Tijdens een van de rechtszaken in New York is inmiddels een geinig detail boven komen drijven. Een medewerker van een Argentijns sportmarketingbureau heeft namelijk een spreadsheet bijgehouden van acht officials van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL die van hem steekpenningen ontvingen. In het spreadsheet worden de acht aangeduid met hun codenamen. Vergeet Maverick en Goose, want in dit geval zijn automerken gebruikt als dekmantel.

Zo stond Juan Angel Napout, voormalig president van de Paraguayaanse bond, bekend als ‘Honda’. Zijn evenknie uit Peru werd aangeduid als ‘Fiat’. Rafael Esquivel uit Venezuela stond te boek onder het epische pseudoniem ‘Benz’. De eerste twee ontkennen trouwens corrupt te zijn geweest, terwijl de laatste al toegegeven heeft gesjoemeld te hebben. Bijna net als bij de echte fabrikanten dus.