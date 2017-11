Smoke and mirrors: Tesla rookt 8.000 Dollar per minuut op

Waar rook is...

We weten het, de Tesla-moeheid begint langzaam toe te slaan bij een deel van onze reaguurders. Maar we kunnen er niet omheen: het merk is heter dan de accu van je Model X (rijtest) P100D na een paar sprintjes in Ludicrous Mode. Geen enkel ander automerk heeft momenteel dergelijk devote volgers alsmede hartstochtelijke haters als Elon’s toko. En de vraag die iedereen bezig houdt is natuurlijk: gaat het Elon lukken om Tesla een blijvend succes te maken of gaat Tesla the way of the Studebaker Dodo?

Ook daar zijn de meningen kennelijk over verdeeld. Joekelig veel mensen gaan short op Tesla. Elon noemt deze mensen ‘eikels‘. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel mensen die veel vertrouwen hebben in de fabrikant. Vandaar dat de aandelenkoers zo hoog staat en het merk daarmee ook nu nog meer waarde toegekend wordt dan Ford.

Toch zijn enkele economische feiten niet te ontkennen. Tesla brandt door geld heen als Culemborg door auto’s. Bloomberg heeft berekend dat Tesla over de laatste 12 gemiddeld 480.000 Dollar per uur over de balk smijt, oftewel 8.000 Dollar (ongeveer een Bitcoin) per minuut. Tevens heeft de kwaliteitspublicatie berekend dat als Tesla dit tempo vol blijft houden ze op 6 augustus 2018 zonder geld komen te zitten. Dit komt min of meer overeen met de inschatting van Goldman Sachs.

Máár, bij deze cijfers moeten we aantekenen dat er wat lichtpuntjes aan de horizon lonken voor Tesla. Als ze de productie van de Model 3 eindelijk op gang krijgen, komen er potentiële bakken geld binnenrollen. De Founders Series versie van de onlangs aangekondigde Roadster gaat ook voor een kapitaalinjectie zorgen. Elon wil namelijk graag direct geld zien van de 1.000 mensen die dit model kopen, wat bij een vraagprijs van 250.000 Dollar neerkomt op een bedrag van 250.000.000 Dollar.

Desalniettemin denkt Kevin Tynan, senior analyst bij Bloomberg Intelligence, dat Tesla halverwege volgend jaar nog twee miljard aan extra kapitaal aan zal moeten trekken…