Corvette C8.R gaat zijn tanden in Europese racers zetten

De Amerikaan is er klaar voor.

Na een coupé en de Convertible heeft Chevrolet nu ook het doek getrokken van de Corvette C8.R, de racevariant van de nieuwe Corvette. Met de C8 heeft de Amerikaanse autobouwer veel ‘for the first time ever’-momentjes en dat is met de C8.R ook zo. Het is immers de eerste Corvette met een middenmotor die gaat deelnemen aan professionele racekampioenschappen.

De Corvette C8.R werd tegelijk met de Convertible gepresenteerd tijdens een evenement aan het Kennedy Space Center in Cape Carnival, Florida. Die locatie is niet geheel toevallig gekozen. In deze Amerikaanse staat komt de C8.R namelijk voor het eerst in actie. De Corvette C8.R zal in januari 2020 te zien zijn tijdens de Rolex 24 op Daytona.

The C8.R is much more than just a race-tuned version of the 2020 Corvette Stingray. It’s a culmination of many years of testing and development between GM Design, Propulsion, Engineering and the Corvette Racing team. The collaboration between these teams has allowed us to take these vehicles’ performance to the next level, both on the street and the track. – Jim Campbell, Chevrolet U.S. vice president of Performance and Motorsports

Corvette Racing is al 20 jaar betrokken in de racerij. Sinds 1999 hebben ze 107 races weten te winnen. Daarmee zijn ze het succesvolste professionele Noord-Amerikaanse raceteam tot vandaag de dag. De mooiste tijden beleefde men in 2015, toen Corvette Racing in dat raceseizoen zowel de Rolex 24 op Daytona, de 12 uur van Sebring en de 24 uur van Le Mans wist te winnen: een Triple Crown.

De C8.R No. 4 raceauto heeft een nieuwe livery, geïnspireerd op de 1973 Chevrolet Aerovette and the 1959 Corvette Stingray Racer. De livery van de No. 3 car heeft een livery met een verwijzing naar de GTLM Corvettes van de afgelopen 20 jaar.