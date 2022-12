Gebruikte bedrijfsauto: waar moet je op letten?

Alle aandachtspunten voor het kopen van een gebruikte bedrijfsauto op een rij!

Stel, je hebt het helemaal gemaakt als ondernemer, of je wilt het helemaal gaan maken als ondernemer. Er komt een moment aan dat je een bedrijfswagen nodig hebt. Niet alleen is het handig om spullen te vervoeren, het natuurlijk ook handig om zelf een vervoersmiddel te hebben. Scheelt je toch een hoop treinkaartjes.

Maar als je een gebruikte bedrijfswagen zoekt, waar moet je dan op letten? Iedereen weet toch wel wat een Volkswagen Caddy of Mercedes-Benz Vito is? En ook voor gebruikte bedrijfsauto’s zijn er aankoop-adviezen. Fora, Facebook-groepen, Whatsapp-clubjes: ook voor bedrijfsauto’s is er voldoende te vinden.

In dit artikel gaan we je meenemen naar de dingen waar je specifiek op moet letten bij het aanschaffen van een tweedehands bedrijfsbus. We focussen ons hier op de mensen die één auto voor hun onderneming zoeken, niet zozeer een hele vloot. Dan gelden er vaak andere regels (die de fleetowners vaak al uitstekend beheersen).

Uiteraard is het sowieso zaak om te letten op wat je moet doen als je een occasion koopt, zie dit vooral als aanvullende informatie!

Stel je eisenpakket vast voor de gebruikte bedrijfsauto

Het belangrijkste wordt nog weleens vergeten. Maar het is van belang om te weten waarvoor je de bedrijfswagen gaat gebruiken. Moet er een kar achter? Ga je grote dingen vervoeren of juist heel erg zware dingen? Wat moet er allemaal mee kunnen? Hoeveel mensen moeten erin passen?

Verdiep je in de types

Bij Bedrijfswagens zijn er veel meer variaties qua uitvoeringen. Dan bedoelen we niet eens zozeer qua luxe, maar vooral qua carrosserie. Er zijn vaak diverse wielbases en hoogtes, veelal aangeduid met L1, L2, L3 (lengte) en H1, H2 en H3 (hoogte). Een L3H1 is een hele lange lage bus, een L1H3 juist een korte hoge. Sommige merken tellen maar tot 2, anderen verder.

Daarnaast zijn de motoren in veel gevallen gelijk, maar zijn er gradaties qua vermogen en trekvermogen. Via het internet kun je al heel veel vinden over jouw bus, nog voordat je gaat kijken. Zo kun je teleurstelling voorkomen. En trekhaak kun je later monteren, het trekvermogen kun je niet eenvoudig verhogen.

Onderhoud belangrijker dan kilometerstand.

Dit zou ook voor personenauto’s moeten gelden, maar de consument is op lage standen gefixeerd. Het gaat echter om het onderhoud. Sommige bedrijfswagens met weinig kilometers op de teller hebben een enorm zwaar leven gehad. Denk aan auto’s die voornamelijk in stedelijke gebieden rondrijden. Zo’n auto heeft een lage stand, maar is mogelijk minder interessant dan een bus die voornamelijk snelweg-kilometers aflegt.

Check de vorige eigenaar van de gebruikte bedrijfsauto

Daarop aanhakend: probeer te achterhalen wie de vorige eigenaar was. Het liefst koop je een bus die nog niet een extreem zwaar leven heeft gehad. Wederom is onderhoud het belangrijkst, maar ook mishandelde bussen krijgen onderhoud. In sommige gevallen rijdt elke medewerker in de bussen en hebben die niet de zorg gehad die jij er wel aan wil geven. Er zijn genoeg eenmanszaken die een bedrijfswagen te koop hebben staan.

Laadvermogen laadvermogen laadvermogen

Bedrijfsauto’s heb je in alle soorten en maten. Ook met allerlei verschillende soorten laadvermogens. En nee, dat is niet alleen bij een Renault Mascott met dubbel lucht, maar ook bij een Renault Kangoo heb je te maken met verschillende laadvermogens. Dit is niet tot nauwelijks te verhogen. Dus check dat echt goed. Hebben we het gezegd dat laadvermogen belangrijk is?

Accessoires

Uiteraard heb je bepaalde plannen met een bus. Ga niet meteen bij de pakken neer zitten als je de juiste specificatie niet kunt vinden. Die kun je namelijk ook zelf maken of laten maken. Sterker nog, hoe denk je dat het eraan toegaat met nieuwe bedrijfswagens? Die worden kaal afgeleverd aan een carrosseriebedrijf dat vervolgens de betimmering of opbouw doet.

Tegenwoordig is er af-fabriek veel mogelijk, maar in veel gevallen wordt het alsnog na fabricage gemonteerd. Denk aan betimmering van de wanden of de inbouw van kasten. Dat kan dus later ook nog. Het inbouwen van een Girofon is wat lastiger, zij het niet onmogelijk.

Alle termen

Ja ja ja, de Girofon. Dat is een klep aan de achterzijde van het dak. Ideaal als je geregeld langere objecten vervoert met je bedrijfswagen. Daarmee komen we aan bij de volgende tip: zorg even dat je de bedrijfswagen termen kent. En alles dat erbij komt kijken. Oh, en als je een dubbel cabine bus zoekt, die noemt men vaak ‘dc’, zet dat even in de zoektermen op Marktplaats Bedrijfswagens. Zo filter je die dubbel cabine-bussen eruit.

Tuning gebruikte bedrijfsauto

Misschien een vreemde, maar tuning bij bedrijfswagens komt er vaak voor. Zeker bij particuliere bussen. Kijk maar naar het aantal dikke Caddy’s die je tegenwoordig ziet. Er is enorm veel voor te krijgen en met een goede reden: er is vraag naar. Houd er wel rekening mee dat je het kaf van het koren scheidt. Vaak staan die busjes op personenwagen banden en imitatiewielen.

In beide gevallen gaat het leeg nog wel goed, maar is de draaglast te laag beladen. Check dus de codering van de banden of de draaglast in orde is. In Nederland is er geen wet voor slechte velgen en daarbij is het veel lastiger te achterhalen. Velgen van een specifiek merk of originele wielen voor de bedrijfswagen verdienen de voorkeur.

Opties

Bedrijfsauto’s kunnen echt echt extreem kaal zijn. Tegenwoordig gaan we er van uit dat airco, centrale deurvergrendeling, navigatie, elektrische ramen en dergelijke allemaal standaard zijn. Dat is niet zo bij bedrijfsauto’s. Er is tegenwoordig erg veel mogelijk en sommige Mercedes-busjes zijn luxer dan Mercedes-auto’s, maar dat is nooit standaard.

Een ander ding om even rekening mee te houden: deuren. Daarin zijn er vaak mogelijkheden qua geen, een enkele of twee schuifdeur(en). Of een achterklep die naar boven open of gaat twee deurtjes. Handig om dat even te checken.

Marge auto gebruikte bedrijfsauto

Deze term kom je liever niet tegen. Een marge auto is een auto die van een particulier is geweest. Daar hoeft in principe niets mis mee te zijn. Ook particulieren mogen natuurlijk in een bedrijfsauto rijden. Echter, particulieren zijn BTW-plichtig en dienen die extra 21% te betalen.

Als je een bedrijfsauto koopt van een particulier, dan kun je die 21% niet terugvorderen. Dat scheelt een enorme slok op de borrel. Ben je een particulier en wil je particulier een bedrijfswagen rijden, dank kun je juist in deze categorie een goede deal doen! Dit is de categorie waar je veel campers tegenkomt.

Geldt de Youngtimer regeling ook voor gebruikte bedrijfsauto?

Ja, er zijn dus mensen met een dubbelcabine diesel bedrijfswagen in de YoungTimer-regeling. Die besparen extreem veel geld en moeten daardoor verplicht hun collega’s trakteren op gevulde koeken.

Overweeg een elektrische gebruikte bedrijfswagen

Er is een opkomst van elektrische bedrijfswagens. Sterker nog, die is al een tijdje gaande. Er zijn legio voorbeelden zoals de Renault Kangoo Z.E. die voor zachte prijsje te krijgen zijn. Als je een klussenbedrijf hebt en bijvoorbeeld alleen in de binnenstad je klantjes hebt, kun je hier aan al voldoende hebben qua range.

Laden kun je vaak op locatie doen en thuis zijn er vaak ook mogelijkheden. Houd er rekening met diesels meer en meer geweerd zullen worden en je dus een voordeel hebt met een EV. In principen gelden alle dingen hierboven ook voor elektrische busjes, behalve dat het laadvermogen bijna altijd erg laag is (vanwege het gewicht van de accu’s).

Neem iemand mee met verstand van gebruikte bedrijfswagens

Dit klinkt stom, want je leest Autoblog dus je hebt verstand van auto’s. Soms kan het even verhelderend zijn door met iemand op pad te gaan die daadwerkelijk ervaring heeft met bedrijfswagens. Sowieso is het altijd beter om een paar extra ogen en oren mee te nemen. In ons geval zouden we @Michel meenemen, dus wellicht kun je ‘m lenen!

