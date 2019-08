Corvette Z06 krijgt Ferrari 812 Superfastesque vermogen

Yankee Doodle.

De Amerikaanse media zijn eindelijk een beetje bijgekomen van het feit dat ‘hun’ Corvette nu toch echt een supercar is met middenmotor. Dat wil zeggen dat het nu tijd wordt om te speculeren over toekomstige modellen met (veel) meer vermogen. Het ligt immers in de lijn der verwachting dat er ook van de C8 generatie weer een Z06 (special) en een ZR1 komen. Automobile Mag heeft de speculaas op tafel gezet in de vorm van de heetste geruchten die zij hebben opgevangen over de C8 Z06.

Meest interessante daarvan is dat de Z06 potentieel een variant van de nieuwe ‘Blackwing’ V8 in het achteronder krijgt, die we kennen van de Cadillac CT6-V. Deze voor Amerikaanse begrippen piepkleine Vee Eight Motor van 4.2 liter moet nog wel een beetje evolueren als de geruchten kloppen dat het ding er maar liefst 800 pk uit zal gooien. Ter vergelijking: de C7 Z06 beschikte over 650 pk en de C7 ZR1 over 755 pk. Nadeel is dat de motor de epische Blackwing-naam na de anabolenkuur waarschijnlijk zal verliezen, ten faveure van een designatie die beter past in de lijn van Corvette-motoren, zoals ‘LT7’.

In navolging van de motor gaat de speculaas verder over de versnellingsbak. Bij de gewone C8 is in tegenstelling tot bij eerdere ‘Vettes zelf roeien niet meer mogelijk is. Automobile Mag hoopt natuurlijk dat dit bij de snellere versies wel weer mogelijk zal zijn, maar geeft toe dat de wens daarbij waarschijnlijk de vader van de gedachte is. Waarschijnlijker is een tienbak met dubbele koppeling. Het is duidelijk dat de tijd van eenvoudige doch doelmatige tech voorbij is bij de Muricanen. Maar is dat ook een goede ontwikkeling, of denk jij met weemoed terug aan de C6 Z06 met atmosferische 7.0 liter V8 (rijtest)?