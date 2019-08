Autoblog advies: milieu onbewuste sloep voor 12.5 mille

Je moet er wel een beetje knap bij rijden, natuurlijk.

Vandaag gaan we shoppen voor Jesper. Jesper is in de fortuinlijke positie dat hij meteen voor de top van de top kan kiezen als het gaat om zijn automobiele carrière. Hij wordt pas over zes maanden 18, maar weet nu al dat er een enorm dikke auto op de oprit moet komen.

Jesper houdt niet van kleine en milieubewuste auto’s. Dus een Kia Picanto is niet aan hem besteed. Hij woont dicht bij de Duitse grens en begint binnenkort aan zijn studie in de buurt van Driebergen. Het gaat daarbij waarschijnlijk niet om de modeschool in Doorn, maar die andere opleiding in die contreien.

De wens is een grote en luxe sedan. Natuurlijk wordt het lastig om een nieuwe aan te schaffen, maar een leeftijd van een jaartje of 20-22 is geen enkel probleem. In verband met de bijtelling heeft Jesper het liefste een youngtimer, dus een auto van minimaal 15 jaar oud.

De wensen en eisen van Jesper in een tabel:

Huidige /vorige auto's: Vespa Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Zakelijk en Privé Budget: 12.500 Euro Jaarkilometrage: 25.000 km Brandstofvoorkeur: Ligt eraan Reden aanschaf andere auto: ik word over een half jaar 18, en ben voor mijn eerste auto aan het kijken, heb veel intresse in een jaguar xj8 souvereign, maar woon dicht bij de grens en moet elke dag naar school rijden in Driebergen, dus dat lijkt mij qua verbruik een minder goede optie, ik hou niet zo van kleine zuinige millieubewuste auto's, het liefste een mooie luxe sedan, met een beetje vermogen, niet ouder dan 20/22 jaar, liefste een youngtimer in verband met bijtelling, het mag ook een auto van rond de 6000 euro zijn met een beetje werk, heb een half jaar de tijd om de auto op te knappen, ben alleen totaal niet technisch dus geen motorische problemen, maar bijvoorbeeld een paar krasjes of deukjes mag de auto wel hebben, of in het geval van een jaguar xj, een loslatend hemeltje Gezinssamenstelling: Jesper en dinnetje Voorkeursmerken /modellen: Engels, Duits No-go modellen / merken: Renault, Fiat, Opel, Kia Picanto

Tip 1: DOE HET NIET

Zo’n Jaguar XJ heeft een enorm appeal, maar denk echt even een paar keer na. Ja, je maakt de blits. Maar auto’s in deze klasse zullen gewoon erg prijzig zijn. Zeker als je nog erg jong bent, studeert en bier (terecht) belangrijker vind dan benzine. Daarom zou ik altijd aanraden om een klasse lager te gaan shoppen. Voor vijf mille heb je een bijzonder fraaie Jaguar S-Type V6. Die rijden uit de kunst. Sterker nog, het was destijds de best rijdende auto in zijn klasse, nóg beter dan hoog aangeschreven E39. De S-Type is met zijn mega-wielbasis ook nog eens erg ruim. Voor 50% van het geld heb je 90% van de Jaguar ervaring. Altijd doen in plaats van een XJ, die kan later altijd nog een keertje komen.

Het voorspelbare trio

Nu we de S-Type hebben aangeraden, is het tijd om de usual suspects te benoemen. Dat zijn natuurlijk de vlaggenschepen van de drie Duitse merken. De Mercedes-Benz S500 (W220) is de standaard in zijn klasse, maar de W220-generatie was niet Mercs beste moment. Zowel qua uitstraling, interieur als roestpreventie zijn er gewoon betere aanbiedingen. Voordelen: de aandrijflijnen zijn erg sterk, er is enorm veel keuze en er zijn meer dan voldoende specialisten om je op de weg te houden.

De BMW 745 (E65) is een zeer bijzondere auto die niet de waardering krijgt die deze verdiend. De auto zette enorme stappen voorwaarts op het gebied van techniek en infotainment. Het uiterlijk wordt door velen verguisd, maar in tegenstelling tot bij de op zich fabeltastische E38 rijd je niet ineens in een verouderd model rond. Het doet nog steeds modern aan én maakt nog steeds indruk. Een erg knap staaltje design. Qua techniek is het allemaal fijn, mits het werkt. De V8 motoren kunnen wat kuren hebben, maar als het allemaal netjes loopt, dan loopt het geweldig.

De Audi A8 4.2 quattro was een hoogtepuntje voor Audi. Net als de 7 Serie E65 maakte de A8 D3 zijn voorganger in een klap ouderwets. Qua styling is deze generatie onovertroffen: rank, slank en statig, iets dat Audi met de D4 en D5 generaties van de A8 nooit heeft weten te evenaren. De 4.2 motor is potent, kent een fraaie brul en is qua snelheid meer dan voldoende. Wel is het lastig om een fraai en origineel exemplaar te vinden. De meeste exemplaren hebben LED’s, single-frame grilles en velgen van latere modellen erop geplakt gekregen. Links laten liggen deze bakken, uiteraard.

Jaguar XJ 4.0 Souvereign (X300)

€ 12.500

2002

80.000 km

Kijk, als je dan toch voor een XJ gaat, dan is de meest logische keuze om de fraaiste XJ op te sporen. Het hele land staat vol met 3.2 Executives. Die zijn op zich niet verkeerd, want voor een fractie van de prijs heb je de ware Jaguar XJ-ervaring. Echter, wat je wil is de 4.0 Souvereign. Die hebben fraaier leer en de grotere 4.0 V8 motor die aanzienlijk sterker is, zonder aan manieren te verliezen. Het voordeel van XJ’s boven de tien mille: er zit niet zoveel werk aan. XJ’s kunnen namelijk enorm hard roesten, bij de dorpels en wielkasten kan het bizar hard gaan. Het hoeft geen betoog dat je met een XJ van vijf mille zo nog eens vijf mille kwijt kan zijn om ‘m in een beetje goede conditie te krijgen. Een andere optie is een Daimler V8, wat in essentie dezelfde auto’s is, maar dan nog luxer en met een lange wielbasis. Maar ja, vind er maar eens eentje.

Jaguar XJ 3.5 Souvereign

€ 12.450

2003

170.000 km

Tjsa, waarom zo’n moeite doen voor een oude XJ, als een nieuwere XJ keurig in het budget valt? Dat is een beetje de gedachte die boven kwam borrelen met deze aanvraag en het beschikbare budget. De X350 is iets meer een serieuze limousine. Er is meer ruimte aan boord, de kwaliteit staat op een hoger peil en de auto is zo mogelijk nog comfortabeler. Je zit iets hoger en meer rechtop. De lage sexy lijn van het origineel heeft ‘ie helaas niet meer. Daar staat tegenover dat het nieuwere model geheel uit aluminium is opgetrokken. De 3.5 V8 (258 pk) is minder sterk dan de 4.2 (300 pk), maar dat maakt dankzij het geringere gewicht minder uit. Sterker nog, ook een XJ 3.0 V6 is ook een steengoede aanbieding. In het budget zeker goed te vinden.

Volkswagen Phaeton V8 4-Motion

€ 12.450

2004

145.000 km

We zijn benieuwd hoe de Phaeton er over tien jaar bijstaat. Niet dat het ineens gewilde trackday auto’s zullen zijn die bij bosjes de vangrails in vliegen, maar hoeveel verdwijnen er op de schroothoop? Onder de 10.000 euro staan er nu namelijk enorm veel Phaetons te koop en de kans is aanwezig dat na nog wat extra kilometers de onderhoudskosten boven de waarde van de auto zullen uitkomen. Onderhoud en onderdelen zijn relatief kostbaar. Daar staat tegenover dat de bouwkwaliteit van deze auto bizar hoog is. Zet maar eens een Phaeton op de brug en je zult je vergapen aan hoe droog alles is. Alles is dik en zwaar uitgevoerd. Nadeel is wel dat je dat merkt tijdens het ‘sportieve rijden’. Dynamische eigenschappen zijn de Phaeton compleet vreemd.

Cadillac STS 4.6 Elegance

€ 11.700

2005

130.000 km

Een van de meer dynamische auto’s in dit overzicht is deze STS. De Cadillac STS is de opvolger van de Seville en een beetje een vreemde een in de bijt. Voor het absolute comfortabele cruisen door Boca, Florida had Cadillac de voorwielaangedreven DTS in de aanbieding. Deze STS was onderdeel van ‘het nieuwe Cadillac’. Dat houdt in dat de auto relatief sportief is in deze klasse. De motor, een 4.6 Northstar V8 is bijzonder potent en laat met een flinke brul horen dat ‘ie er zin in heeft. Qua uiterlijk valt op dat de witte achterlichten niet het echt chique zijn. Dat zelfde geldt ook voor het interieur. Dat is bij de STS heel ordentelijk, maar heeft niet de elegante charme van de Jaguar of de maniakale precisie van de Phaeton. Het is gewoon ‘een interieur’ dat iets luxer is gemaakt.

Lexus LS430 President (UCF30)

€ 9.950

2004

180.000 km

Gevoelsmatig lijkt de Lexus LS430 een beetje in dezelfde hoek te zitten als de Cadillac. Een beetje een net-niet topper. Zeker als je erin zit ervaar je hetzelfde, de ambiance is net niet Jaguar-waardig. Dat maakt niet uit, de Lexus moet je beoordelen op zijn goede kanten. Dat is ten eerste het geluidsniveau, de LS430 is namelijk extreem stil. De V8 voelt wat lui aan en de automaat vind vloeiend schakelen belangrijker dan snel schakelen. Op de ‘President’ krijg je een Mark Levinson geluidsinstallatie die alleen al het geld waard is. De betrouwbaarheid van de LS430 staat op een enorm hoog peil, mits je hem goed onderhoud. Dat wil overigens niet zeggen dat het rijdend houden van een LS430 heel betaalbaar is. Onderhoud en met name de specifieke LS-onderdelen kunnen enorm prijzig zijn.

Yolo: Bentley Turbo R

€ 9.500

1990

130.000 km

Dankzij deze auto had Volkswagen een monstervermogen over om Bentley los te weken van Rolls-Royce en toe te voegen aan de eigen merkenportfolio. De Bentley Turbo R is de coolste dikke limo ooit gebouwd. Het is natuurlijk in basis gewoon een Rolls-Royce (Silver Spirit), maar dankzij een turbo en sportievere aankleding werd de algehele ervaring naar een hoger plan getild. Deze Bentley’s hebben de naam enorm slecht gebouwd te zijn, maar dat valt heel erg mee. Houd de motorkap maar eens vast, bij de Ikea maken ze van zoveel staal nog 35 keukenbladen. Tuurlijk, de onderdelen zijn prijzig en ook bij een specialist is het maandelijks onderhoud nog altijd prijziger dan het maandelijks lesgeld bij beroepsonderwijs in Driebergen. Dat moet je op de koop toenemen.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!