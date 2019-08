Verstappen: “wereldkampioen worden dit jaar is bijna onmogelijk”

Houd hoop, jongen!

Max Verstappen is zonder twijfel bezig aan zijn beste seizoen in de Formule 1. In alle nagenoeg peilingen, ook die van Autoblog zelf, prijkt hij in het halfjaaroverzicht bovenaan de lijst. Lewis Hamilton is echter ook bezig aan een dijk van een jaar. De vijfvoudig Formule 1-kampioen heeft respectievelijk 62 en 69 punten voorsprong op Bottas en Verstappen.

Hoewel de 21-jarige Nederlander dit seizoen nog geen enkele maal buiten de top vijf is geĆ«indigd, is zijn achterstand op Hamilton fors. Met precies negen Grand Prix’ in het vat en een steeds beter presterende Red Bull RB15 is alles nog mogelijk. Als het meezit, dan kan Verstappen dit jaar nog de jongste F1-kampioen ooit worden.

Terwijl Nederland dagdroomt van deze gedachte, heeft Verstappen er zelf een harder hoofd in. De immer nuchtere coureur acht zijn kansen dit jaar nog de titel te grijpen vrij klein. In een gesprek met de Telegraaf zegt hij: “Dat is bijna onmogelijk. Dan moet Hamilton wel heel veel pech hebben.”

Verstappen vervolgt zijn verhaal door te zeggen dat, hoewel het er de laatste wedstrijden positief heeft uitgezien voor hem, de andere teams ook niet stilzitten.

“Wij moeten echt nog hard aan de bak om het gat te dichten. Tot nu toe ben ik wel tevreden met de progressie die we hebben geboekt. Ook met Honda denk ik dat er nog veel te winnen valt. Zeker als je nu kijkt hoe het gaat qua onderlinge relatie in het eerste jaar. Als je eenmaal goed op elkaar bent afgestemd, zit er duidelijk potentie in. Het allerbelangrijkste is nu dat we constant presteren en de aansluiting vinden.”

Blijkt dat Red Bull de aansluiting niet kan vinden, dan kan het Verstappen weinig schelen waar hij eindigt in het klassement. Enkel de eerste plaats telt: “Als ik over twintig jaar terugdenk aan mijn loopbaan zal ik er echt niet trots op zijn dat ik vice-wereldkampioen ben geworden.”