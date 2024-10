Corvette ZR1: goedkoper dan Ferrari, net zo snel als een Veyron

Corvette heeft bekendgemaakt wat de échte topsnelheid is van de nieuwe Corvette ZR1.

Vroeger moest je shoppen bij Bugatti om een nieuwe auto af-fabriek met 1.000 pk of meer te kopen. Tegenwoordig kun je gewoon terecht bij Chevrolet. Bizar, maar waar. De ZR1 was altijd al de knotsgekke variant van de Corvette. Met de nieuwste generatie hebben de Amerikanen alle registers opengetrokken.

De onthulling was al indrukwekkend toen de cijfers naar buiten kwamen. De 5.5 liter flatplane V8 met twee turbo’s is goed voor 1.064 pk en 1.123 Nm koppel. Aanvankelijk communiceerde het merk een topsnelheid van 345 km/u. Als je het aantal pk’s ziet dan moet dat harder kunnen, de opgave zorgde toen al voor vraagtekens. Niet onterecht zo blijkt nu, Chevrolet heeft bekendgemaakt wat de echte topsnelheid is van de nieuwe Corvette ZR1.

Veyron vs ZR1

Tijdens een officiële run hebben de Amerikanen deze musclecar geklokt op een top van net geen 375 km/u. Ter vergelijking: de miljoen euro kostende Bugatti Veyron had een ‘standaard’ top van 380 km/u. Met de speciale Speed Key mag je zelfs 407 km/u in de Bugatti, maar in principe kun je dus een Veyron bijhouden op de autobahn. Want de Veyron moet aan allerlei eisen voldoen om de Speed Key te kunnen gebruiken. 380 km/u is een beter uitgangspunt.

Corvette ZR1 topsnelheid

375 km/u in een Chevrolet Corvette ZR1. Zouden de cojones van de bestuurder, net hangende boven het asfalt omdat ze zo groot zijn, hebben bijgedragen aan de ultieme aero? Het is uitermate indrukwekkend wat het merk hier neerzet. General Motors is dan ook trots op de auto, niet eerder leverde ze een product af die af-fabriek zo’n hoge topsnelheid heeft.

De test werd uitgevoerd op een testcircuit in Papenburg, Duitsland. Die bestuurder was overigens Mark Reuss, president van GM. De topman is duidelijk niet bang om het gaspedaal in te trappen. Naast hem zat een engineer van Chevrolet. Na de test van de topman werd de topsnelheid nog eens vijf keer aangetikt die dag. Om maar aan te geven dat de ZR1 zijn maximale power keer op keer kan leveren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een elektrische auto die eerst een halve dag moet afkoelen.

Chevrolet heeft niet vals gespeeld. Het gaat hier om een normale ZR1, met Michelin Pilot Sport 4S banden. Er is een speciale Top Speed mode voor de auto, waarbij het onderstel geoptimaliseerd wordt om zo veilig belachelijk hard te kunnen rijden. Die stand werkt prima zo te zien.

Het is werkelijk waar een prestatie van formaat. Amerikanen kunnen straks naar de showroom om een Corvette ZR1 te bestellen. Met een richtprijs van 180.000 dollar staat er een auto op de oprit die 375 km/u kan halen. Met garantie. Petje af voor deze mijlpaal.