Nieuwe Corvette ZR1 is een beest op de sprint

Chevrolet heeft een aantal interessante cijfers gedeeld over de nieuwe Corvette ZR1.

Dat de kersverse ZR1 een snelle auto was, dat is geen nieuws. Maar met nieuwe cijfers van Chevrolet laat het Amerikaanse merk zien hoe belachelijk snel het apparaat eigenlijk is.

Tijdens tests op een bekend testfaciliteit in het Duitse Papenburg heeft Chevrolet de nieuwe Corvette ZR1 helemaal uitgewrongen. Het resultaat zijn nieuwe cijfers die toch enigszins verbazingwekkend zijn. Opeens kan de Amerikaan zich meten met moderne supercars als de Lamborghini Revuelto.

Zo doet de nieuwe Corvette ZR1 een sprint van 0-100 km/u in slechts 2,3 seconden. Best knap voor een niet-elektrische auto. De topsnelheid is met 374 km/u ook geen kinderachtig eindresultaat. Sterker nog, dat is een hogere topsnelheid dan de meeste supercars die je op dit moment kunt kopen.

Een ander resultaat is de kwart mijl. Want ja, we hebben het immers over een Amerikaanse auto. Het resultaat op de dragstrip is net zo belangrijk als de grondwet en het recht om een wapen te hebben in de Verenigde Staten. Niets is lekkerder opscheppen in de kroeg dan hoe snel jouw auto op de kwart mijl is. En dan het liefste met een auto met verbrandingsmotor natuurlijk, ‘Murica!

Goed, terug naar het resultaat. De nieuwe Corvette ZR1 wist de kwart mijl in 9,6 seconden te voltooien met een snelheid van 241 km/u. In goede Fast & Furious termen kunnen we nu officieel spreken van een 9 second car. Brian O’ Conner zou trots geweest zijn. Helaas voor Corvette is het geen record voor Amerikaanse muslecar power, de Dodge Demon 170 is nog altijd enkele tienden sneller op de dragstrip.

Al met al zijn het weer een mandje cijfers waar je borsthaar spontaan van gaat groeien. Chevrolet heeft ervoor gekozen om informatie omtrent de nieuwe Corvette ZR1 in fasen te lanceren. Zo was er eerst de onthulling, nu deze cijferbrij en waar we nog op wachten is eigenlijk het allerbelangrijkste. Namelijk de prijs, daar is nog niets over gecommuniceerd.