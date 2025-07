Helft vakantiegangers heeft autoverzekering niet op orde

We gaan massaal met de auto op vakantie, maar dan wel zonder onze autoverzekering te checken…

Het is zomervakantie en zes op de tien Nederlands propt zijn auto vol, hangt er al dan niet een sleurhut achter en vertrekt met de vlam in de pijp naar de Brennerpas of zakt de Autoroute du Soleil af in de richting van de Middellandse Zee.

Uit onderzoek van vergelijkingssite Independer blijkt dat we voor vertrek alleen niet even checken hoe we precies verzekerd zijn. Wat is er onder de autoverzekering wel en wat is er niet gedekt. Zo is dekking voor pechhulp niet in elk land vanzelfsprekend, ook niet binnen de Europese Unie.

Autoverzekering checken voor vakantie

Er zomaar vanuit gaan dat je goed verzekerd bent is natuurlijk ook wel een klein beetje naïef, maar niet ongebruikelijk kennelijk. De helft van de Nederlanders die met de auto op vakantie gaat heeft zijn zaakjes niet op orde.

Als je autopech krijgt of schade rijdt in het buitenland moet je vaak aanvullend verzekerd zijn voor de kosten. Dat kan bij je eigen verzekeraar of bijvoorbeeld via een club als de ANWB. Wie kent de vroegere “Internationale Reis- en Kredietbrief” nog?

Repatriëring van je auto of inzittenden, vervangend vervoer en onverwachte kosten voor extra overnachtingen zijn eigenlijk bijna nooit meeverzekerd in de standaard autoverzekering.

WA+ verzekering

De meeste Nederlanders hebben hun auto verzekerd met een beperkt casco, beter bekend als WA+, verzekering. Kom je met zo’n autoverzekering in een hagelstorm, bosbrand of andere natuurellende in aanraking, dan ben je niet voor de schade verzekerd.

Je kunt hiervoor je autoverzekering uitbreiden of hiervoor dekking zoeken via een reisverzekering, pechhulp abonnement of checken of je wellicht via je automerk recht hebt op pechhulp in het buitenland.

Wat moet je checken voor vertrek?

Leuk allemaal, maar waar moet je nu op letten voor je vertrekt naar je vakantieland? Al dat gedoe, we willen gewoon naar de zon, de zee en het strand…

Check voor vertrek of je autoverzekering überhaupt geldig is. Slechts vijftien procent van de ondervraagden in het onderzoek checkt voor vertrek zijn groene kaart, het internationale verzekeringsbewijs. Daarop staat ook in welke landen je autoverzekering geldig is. Staat er een land op de groene kaart (die niet altijd meer groen is overigens) doorgestreept, dan moet je aan de grens van dat land een tijdelijke autoverzekering afsluiten.

Dat internationale verzekeringsbewijs is overigens vaak niet facultatief. In meerdere landen ben je verplicht om de “groene” kaart bij je te hebben en te tonen bij aanhouding. Denk aan landen als Albanië, Noord-Macedonië, Marokko, Montenegro en Turkije.

Caravan

Denk ook aan je caravan. In Nederland is het niet verplicht om een aparte verzekering af te sluiten voor je caravan. Die is verzekerd op de WA-dekking van de auto waaraan de caravan of aanhanger is gekoppeld. Dit is in veel andere Europese landen anders geregeld. Soms heb je dan een extra groene kaart voor je caravan of aanhanger nodig om te kunnen laten zien bij aanhouding.

Voor landen als Duitsland, Polen, Portugal, Kroatië of Spanje is dus een tweede groene kaart nodig op het kenteken van je caravan. Die kun je gewoon aanvragen bij je autoverzekering, maar daar moet je dan dus wel even op tijd aan denken.

Gevaarlijkste landen van Europa

Dan nog even een waarschuwing. Het onderzoek wijst ook nog even op de gevaarlijkste landen in Europa waar de meeste dodelijk verkeersongelukken plaatsvinden. Ga je naar één van deze landen, bereid je dan zeker goed voor. (Moet altijd, maar toch)

Bulgarije, Roemenië, Letland, Kroatië en Griekenland vormen de top vijf. Volgens Eurostat zijn dit de vijf landen waar je het meeste risico loopt op een ongeval binnen Europa.

Kortom, bereid jezelf goed voor en geniet dan van een heerlijke, welverdiende zomervakantie! En niet te hard rijden hè?