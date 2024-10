Je hoeft niet meer te wachten op een 992 GT2 RS

Wachten op de Porsche 992 GT2 RS? Vergeet het, neem de RML P39!

De 992-generatie werd in 2018 gepresenteerd. Dat is toch alweer een behoorlijke tijd geleden. In al die jaren is er geen opvolger gepresenteerd van de 991 GT2 RS. Sterker nog, we zijn inmiddels bij de facelift aangekomen en de nieuwe GT3 zal aanstaande vrijdag het licht zien.

Voor wie geen geduld heeft heeft de RML Group een fantastisch mooi project. Een stukje context als je niet bekend bent met dit Britse bedrijf. De RML Group was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het straatlegaal maken van een freakin’ Aston Martin Vulcan. Ook hebben ze ooit een moderne Ferrari 250 SWB gemaakt. Serieuze jongens dus.

Die serieuze jongens hebben de P39 bedacht, de RML Group hebben daarvoor een 911 992 Turbo S als donorauto gebruikt. Dit is veel meer dan een Turbo S met een bodykit.

Zo claimen de Britten dat deze auto zelfs sneller is dan de huidige GT3 RS op de Nürburgring. Je weet wel, de snelste GT tot op heden, met actieve aero, DRS en nauwelijks bagageruimte om maximale performance te bieden. Die GT3 RS. Ze hebben het over een tijd van 6 minuten en 45 seconden. Een GT3 RS heeft voor hetzelfde rondje 6 minuten en 49 seconden nodig.

Van een gewone 911 Turbo S is eigenlijk nog maar weinig over. De auto is 25 mm breder en 170 mm langer. Het uiterlijk is compleet op de schop gegaan. Het is vrij extreem allemaal, maar toch klopt het wel. RML heeft GT1-auto’s uit de jaren negentig als inspiratie genomen. Dat is ook wel een beetje te zien.

923 kg aan downforce

De complete body van deze Turbo S is gemaakt van carbon fiber om gewicht te besparen. Dankzij de aangepaste aero is er 13 procent meer downforce, of zelfs tot 60% meer als je de vleugel in de meest agressieve stand zet. De RML P39 genereert 923 kg aan downforce met een snelheid van 284 km/u. Ter vergelijking: een standaard 911 Turbo S is dan goed voor ‘slechts’ 204 kg aan downforce.

Nieuwe turbo’s. Een nieuwe intercooler. Een aangepaste ECU, katalysator, spruitstukken. Het resultaat is 912 pk en 1.000 Nm aan koppel. Dat is flink meer dan 650 pk in een gewone Turbo S.

De achterstoelen zijn niet meer. Ook is een rolkooi geïnstalleerd en zijn de comfortabele voorstoelen vervangen voor lichtgewicht exemplaren, inclusief vierpuntsgordels. RML wilde, net als de GT-producten van Porsche, het karakter van een normale auto bewaren. Een beest op het circuit, een uitstekende auto voor op de openbare weg. Dankzij instelbare schokdempers en een liftsysteem zijn drempels of oneffenheden in de weg geen probleem.

Een bizar (gaaf) project van RML, deze P39. Er zijn 10 gelukkigen die er eentje gaan scoren, want zoveel worden er gemaakt. Kosten zijn omgerekend 524.000 euro. Je moet zelf een Porsche 911 Turbo S aanleveren als donorauto, dus dat komt er ook nog bovenop. In maart levert RML de eerste auto’s af aan klanten.