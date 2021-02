Countach Periscopio van Rod Stewart kost een berg - Autoblog.nl

Da ya think it’s sexy? De Lamborghini Countach Periscopio van Rod Stewart is bijzonder fraai.

Het is met Lamborghini’s bijna altijd hetzelfde liedje. Althans, met een V12 vlaggenschepen. Na een paar jaar in productie te zijn geweest, worden de modellen voorzien van andere bodykits, spoilers, lipjes, vreemde wielen, dikkere bumpers en ga zo maar door. Dat zien we nu met de Aventador en met de Murcielago en Diablo was het niet anders.

Rod Stewart

Ook met de Lamborghini Countach was dat ook het geval. De coole, cleane look van het origineel is compleet anders dan de laatste LP5000 QV-modellen. Gelukkig had Rod Stewart de goede smaak om een vroege 1977’er Countach Periscopio te kopen. Jazeker, het rode exemplaar dat je op de foto’s ziet is van Rod Stewart geweest. De Schotse zanger was in de jaren ’70 een waar fenomeen.

Countach Periscopio

Dermate fenomenaal dat hij verkering had met Britt Eklund (Google is your friend) en dus een Countach kon rijden, ook twee fenomenen uit de jaren ’70. De Countach van Rod Stewart is een bijzondere, het is namelijk een zogenaamde ‘Periscopio’. Daar zijn er niet zoveel van gebouwd. Het zijn ook meteen de eerste Countachs die gebouwd werden. Deze hadden het dak met ‘periscoop’, om zo een beter zicht naar achteren te hebben. Het was een feature van de concept-versie die Lamborghini had overgebracht op de productieversie. Echt nuttig bleek het niet en na 157 exemplaren ging Lamborghini dus over op een gewoon dak.

Targa

In de tijd dat Rod Stewart deze Countach had, heeft hij hem om laten bouwen tot Targa. In de periode waren geestverruimende middelen beter voorhanden dan goede raad, dus werd de zaag in het dak gezet door Albert Madikian Engineering. Gelukkig is de Countach later weer in zijn oude glorie hersteld, met dat bijzondere dak om er weer een echte Countach Periscopio van te maken.

















Prijs Countach Periscopio

Mocht je interesse hebben, de ex van Rod Stewart staat te koop. Nee, niet Britt Eklund, maar deze Lamborghini Countach LP400 Periscopio. De auto wordt aangeboden door RM Sotheby’s, uiteraard. De verwachte opbrengst wordt geschat op zo’n 750.00 tot 900.000 euro.