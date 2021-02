Crash Tiger Woods blijkt puik nieuws voor Genesis - Autoblog.nl

Tiger Woods ging afgelopen week voor de bogey, maar zijn crash is mogelijk goed nieuws voor Genesis.

Het was weer geen echt lekkere week in het leven van Eldrick Tont Woods, beter bekend als Tiger Woods. In het zonnige Rancho Palos Verdes ging de golf-god drie dagen geleden kablabber in de vroege ochtend. De auto van Woods stak twee stroken over, raakte naast de weg een boom en kwam uiteindelijk op zijn kant tot stilstand. Beeld van het wrak bood allerminst een prettige aanblik.

De mangel

Woods was dan ook aardig door de mangel genomen. Hij moest met meervoudige open botbreuken in zijn been naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is nog even de vraag of de beste man er weer zodanig bovenop komt dat hij weer goed kan golfen. Maar in de tussentijd zijn sommigen alweer bezig met de echt belangrijke vragen. Wat doet zo’n incident voor het merk dat ermee geassocieerd wordt?

GV80

Woods reed namelijk plichtsgetrouw in een Genesis GV80. Genesis is zoals jullie allen weten de luxedivisie van Hyundai. In Europa wordt het merk nog niet geleverd. In Amerika staat er inmiddels een indrukwekkende lijn producten in de showroom. Steevast scoren de modellen mooie testresultaten qua betrouwbaarheid enzo, maar ook Genesis ondervindt hoe moeilijk het is om de strijd aan te gaan met de preeeeemijum merken. Een beetje brand awareness creëren door Tiger in zo’n Koreaanse Bentayga te laten rijden als de GV80 kan dan geen kwaad. Of nou ja, behalve als hij ermee crasht dus en er een heel groot extra Genesis-logo op de deur staat. Toch?

No such thing as bad publicity

Neen! Karl Brauer, executive analyst van iSeeCars.com, vermoedt namelijk dat Genesis juist baat heeft bij het akkefietje, zo meldt hij in kaliteitspublicatie The New York Post:

I hate to use the [saying] ‘no such thing as bad publicity’, but there’ll be that much more awareness of Genesis than there was a week ago. Any bad news can be devastating for 24 hours or 48 hours … but the increased awareness of Genesis will last a lot longer than that. Karl Brauer, bekijkt het van de zonnige kant

Ook CFRA Research analyst Garrett Nelson denkt dat Genesis garen spint bij het misfortuin van haar uithangbord. Sterker nog, hij denkt dat mensen het feit dat Woods de crash overleefd heeft zien als een teken dat de GV80 veilig is:

Genesis is a lot smaller than the other luxury brands. The luxury market’s very competitive. You have pretty much all of the automakers having at least one luxury brand. It doesn’t appear that the car was at fault or there was any kind of equipment failure or anything like that. Conversely, it might just be the opposite, where people see the mangled vehicle and wonder how anyone could survive that and realize it’s because he was very well protected in that vehicle. Garrett Nelson, maakt limonade van citroenen

Wil jij nu ook een Genesis? Of denk je nog steeds dat Genesis Skynet is? Laat het weten, in de comments!