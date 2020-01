Genesis GV80 als luxe alternatief op BMW X5 of Audi Q7

De SUV is eindelijk gepresenteerd.





Hier is ‘ie dan. Na een eerdere teaser begin deze maand heeft Genesis in thuisland Zuid-Korea het doek getrokken van de nieuwe GV80, de eerste SUV van het luxemerk.

De onthulling was in Seoul en voorlopig blijft de GV80 ook op Koreaanse bodem. Pas in een later stadium brengt Genesis het model buiten Zuid-Korea op de markt, waaronder naar verwachting in de Verenigde Staten.

Qua formaat concurreert de GV80 met auto’s als de BMW X5 en de Audi Q7. Het avontuur voor het luxemerk uit AziĆ« begon met een concept in 2017 op de New York Auto Show. Het heeft even geduurd, maar hier is dan het uiteindelijke productiemodel. Het is een aanvulling op het bestaande gamma van Genesis, dat bestaat uit de G70, G80 en G90. Dat zijn overigens allemaal sedans.

In de basis is de GV80 een achterwiel aangedreven SUV. Vierwielaandrijving is een optie. Genesis lanceert de SUV in eerste instantie met een 278 pk en 588 Nm koppel sterke 3.0-liter zescilinder dieselmotor. Later neemt het merk ook twee geblazen benzinemotoren op in het gamma.

Het merk wil zich onderscheiden door veel luxe aan boord aan te bieden. Zo beschikken de eerste en tweede zitrij in de GV80 over verwarmde en geventileerde stoelen. Daarnaast beschikt deze auto over Road-Noise Active Noise Control (RANC). Dit is door Genesis ontwikkelde techniek om rijgeluiden zo goed mogelijk te filteren.

Verder is het interieur een oase aan lederen materialen met bovenop het dashboard een 14.5-inch groot display. Een groot deel van de bediening van de auto verloopt via knoppen in de middenconsole.

Klanten hebben de keuze uit 11 exterieur kleuren en 5 combinaties voor het interieur. Wat de Genesis GV80 in Korea gaat kosten is nog niet bekend.