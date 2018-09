Crashen met bijna 700 km/u: dit is het resultaat

Ouch.

Het wordt autocoureurs regelmatig toegedicht dat ze leven voor snelheid. Dit klopt in zekere zin natuurlijk, maar zij die daadwerkelijk leven voor snelheid, wijden hun leven toe aan het verleggen van de grenzen. Op aarde hebben we verschillende locaties waar snelheidsduivels dit kunnen proberen, maar één plek spreekt bij vrijwel iedereen tot de verbeelding: de zoutvlakten van Bonneville.

De onvermijdelijke bijkomst bij het proberen te verleggen van grenzen en het breken van records, is de hoge mate waarin er ongelukken kunnen gebeuren. De coureurs balanceren immers op een bijzonder dun koord, als ze dergelijke hoge snelheden proberen te bereiken.

Dit weet Robert Dalton maar al te goed. De Amerikaan is een veteraan op het gebied en komt al jaren op de zoutvlakten die meer dan 250 vierkante kilometer groot zijn. Afgelopen weekend nam hij zijn Flashpoint Streamliner mee naar het compleet verzilte meer in Utah, in een poging het snelheidsrecord voor bolides met zuigermotoren te verbreken. Dalton kwam in zijn eerste poging nog dichtbij het huidige record, maar tijdens zijn tweede run ging het helemaal mis. (video)

Terwijl Dalton het licht uit zijn ogen rijdt met een snelheid van 427 mph (687 km/u), ontploft zijn linkerachterband. Wat er daarna gebeurt spreekt voor zich. De auto begint te glijden, slaat meerdere malen over de kop en het einde voor Dalton lijkt in zicht. Er zijn door de jaren heen verschillende mensen gesneuveld bij dergelijke pogingen, dus het lijkt niet heel vergezocht. Desondanks houdt de Flashpoint zich stevig en beschermt hij Dalton tegen verwondingen. De bestuurder kruipt ongedeerd uit de bolide. De auto, daarentegen, is volledig vernietigd. Op de foto’s is te zien dat vrijwel al het plaatwerk van de Streamliner is gevlogen tijdens het ongeluk. Naar verluidt lagen de puinstukken over een mijl verspreid.

Dalton hield zich er vrij goed onder. Volgens een vriend was zijn reactie op het ongeluk buitengewoon nuchter: “Bob said he wanted to make some changes to the way the body attached to the car anyway.”

Beeld: Flashpoint Streamliner