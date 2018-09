Niets is blauwer dan het interieur van Brabus’ G63 AMG

Daar zijn wij van overtuigd.

Brabus staat vooral bekend om haar gruwelijke behandelingen, die krachtige Mercedes-AMG’s twee- tot driehonderd pk krachtiger maken. Van de S-Klasse tot aan blubberdikke SUV’s, er zijn maar weinig producten uit Affalterbach en Stuttgart die aan de grijpgrage klauwen van de in Bottrop gevestigde tuner ontkomen. Brabus richt zich op meer dan alleen vermogen, zo bewijzen ze wederom met het interieur van de nieuwe G-Klasse.

Brabus heeft haar interpretatie van de gloednieuwe G-Klasse eerder dit jaar al gepresenteerd, maar destijds ging het om de G500, in plaats van de veel snellere G63 AMG waarover we hier spreken. Van de door Brabus getunede G500 weten we dat hij precies 500 pk produceert. De nieuwe Mercedes-AMG G63 produceert fabriek af 585 pk, maar hoeveel Brabus daarbovenop gooit, willen ze nog niet zeggen. Willen we een indicatie, dan moeten we 850 pk aanhouden. Dit is hoeveel pk de tuner de G63 vorige keer gaf. In het geval van de nieuwe G63 AMG zal Brabus dit ongetwijfeld willen overtreffen.

Voorlopig moeten we het doen met dit volledig blauwe interieur. Zoals we van een bedrijf als Brabus mogen verwachten, is het interieur tot in detail aangepakt. Hoewel de tuner nog niet kwijt wil welke materialen precies zijn gebruikt, kunnen we op een label op de stoelen aflezen dat we te maken hebben met ‘fijn leer’. Brabus houdt niet in, want afgezien van de stoelen zijn o.a. het dashboard, de deuren, het plafond, het stuur, de vloer en de middenconsole gehuld in de dode dierenhuid. Binnenkort krijgen we de volledige specificaties van het beestje te horen.