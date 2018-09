ACM viert feest, want okkazieprijzen zijn duidelijker

Gelijk hebben ze.

Halverwege de eerste helft van het jaar, werden Nederlandse autohandelaren opgeschrikt door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de toezichthouder waren er te veel bedrijven die de consument op het verkeerde been probeerden te zetten bij de aankoop van een tweedehands auto. Om dit zo snel mogelijk te veranderen en recht te trekken, zodat de consument voortaan geen last meer heeft van geniepige verkopers, riep ACM een aantal regels in het leven.

Deze regels hadden vooral betrekking op het feit dat de verkopers hun auto’s regelmatig voor lage prijzen te koop zetten, zonder daarbij duidelijk te vermelden dat er nog kosten bijkomen om de auto rijklaar te maken of garantie aan te schaffen. Zodoende moesten autobedrijven de prijzen op zo’n manier aanpassen dat alle onvermijdbare kosten erbij inbegrepen waren. Daarnaast moesten extra kostenposten duidelijk vermeld worden en mocht er geen onjuiste informatie over de garantie worden verstrekt.

Nu, enkele maanden nadat ACM deze regels heeft ingesteld, heeft de toezichthouder een controle uitgevoerd om te bekijken in hoeverre de bedrijven de opgestelde eisen hebben nageleefd. Inmiddels blijkt dat de regels hun werk hebben gedaan, want ACM heeft geconstateerd dat de bedrijven de zaken hebben aangepast.

Volgens ACM zijn de volgende zaken in orde:

Prijzen worden over het algemeen inclusief onvermijdbare kosten vermeld.

Bij losse kostenposten wordt in de meeste gevallen gemeld dat deze optioneel zijn.

De informatie over garantie is sterk verbeterd.

Hoewel ACM geen reden ziet om verder op te treden, houden ze de ontwikkelingen rondom de prijzen van tweedehands auto’s uiteraard wel in de gaten.

Beeld: ultieme Peugeot 205 combo, via @casperh