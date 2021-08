Deze Skoda Octavia kan 365 km/u

De snelste Skoda ooit komt na tien jaar weer in actie.

Bij Skoda denk je niet meteen aan snelle auto’s. Sterker nog: je denkt aan mensen die helemaal geen behoefte hebben om snel te rijden. Als alle Skoda’s begrensd zouden zijn op 130 km/u zouden veel Skoda-rijders daar waarschijnlijk nooit achterkomen.

Skoda heeft desondanks ook wat vlottere auto’s in de aanbieding. Er is bijvoorbeeld een Skoda Octavia RS. Dat is een rappe auto, maar ook weer geen snelheidsmonster. Toch hebben de Tsjechen wel degelijk een Octavia gebouwd die een regelrecht snelheidsmonster was. Sterker nog: deze auto was sneller dan menig Ferrari.

Het gaat om de Skoda Octavia vRS Bonneville Special. Precies tien jaar geleden zette deze een record. Een historisch record zelfs, volgens Skoda. Deze Octavia werd namelijk officieel de snelste 2,0 liter productieauto ter wereld.

Nu zijn dergelijke specifieke records altijd een beetje geforceerd, maar de prestatie an sich is daarom niet minder indrukwekkend. Deze ‘modale’ Octavia wist namelijk een snelheid van 365 km/u te bereiken op de zoutvlakte van Bonneville.

Zoals je wellicht al kunt raden, was deze Octavia niet geheel standaard. Het 2,0 liter TSI-blok kreeg onder meer een ander injectiesysteem met acht injectoren en een 10 liter grote radiateur. Dankzij de ingrepen wist Skoda meer dan 600 pk uit het blok te persen. Als klap op de vuurpijl kreeg de auto de versnellingsbak van een Octavia GreenLine. Daarmee is de auto zuiniger heeft de auto langere versnellingen. Dat komt goed van pas als alles draait om topsnelheid.

De aanpassingen hadden het gewenste effect. Met Richard Meaden van Evo Magazine achter het stuur wist deze Octavia een snelheid van 365,45 km/u te halen op de zoutvlakte van Bonneville. Genoeg voor een record, dus missie geslaagd.

Deze memorabele gebeurtenis is nu tien jaar geleden. Reden voor Skoda om de auto weer in het zonnetje te zetten. Dat niet alleen: ze hebben de auto weer volledig in ere hersteld. De Britse pers mocht de auto aan de tand voelen en daarmee kwam de snelste Skoda ooit na tien jaar weer in actie.