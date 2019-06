Eindelijk keert Subaru terug op onverhard

Eindelijk zien we weer een blauw voertuig met gele sterren dwars gaan. Dat hoort gewoon zo.

Er zijn veel merken die hun imago hebben weten te versterken door (succesvol) deel te nemen aan de rallysport: Ford, Lancia en natuurlijk Audi. Er zijn ook merken die eigenlijk en alleen hun imago te denken hebben aan de rallysport, namelijk Mitsubishi en Subaru.

Een lange tijd was er een hevige strijd tussen de Lancer Evolution en Impreza STI. Sinds het verscheiden van de Lancer Evolution is de Japanse strijdbijl begraven en heeft Subaur het rijk alleen. Maar ondanks dat er wereldwijd nog steeds Subaru’s aan de starts verschijnen, is het merk al meer dan 10 jaar gelden uitgestapt. Maar we hebben goed nieuws, want Subaru is weer helemaal terug op het onverhard!

Het merk presenteert namelijk de Subaru Crosstrek. Eerlijk is eerlijk, ondanks de naam lijkt de auto niet echt iets op wat we in een Subaru showroom aantreffen. Het is een zogenaamde ‘Desert Racer’. De auto wordt in samenwerking met Crawford Performance en Grabowski Brothers Racing gebouwd. De auto valt in het ‘Class 5 Unlimited’ categorie. Subaru doet een duit in et zakje met de aandrijving, want de auto wordt aangedreven door een viercilinder boxer van merk met de Pleiaden in hun logo.

De motor heeft een slagvolume van 2.5 liter en is voor de verandering níet voorzien van een turbocompressor. Crawford Performance wist er desalniettemin meer dan 300 pk uit te peuteren. De auto verschijnt dit jaar aan de start van de Baja 500, een van de zwaarste rally’s die er zijn, op de Baja 1000 na. En Dakar natuurlijk. Dat Subaru zich nu bemoeit met Baja woestijnraces is niet heel erg vreemd. Ondanks dat de samenwerking erg jong is, maakte veel privé teams al gebruik van Subaru boxermotoren.