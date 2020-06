Zoveel verkeersboetes zijn er tot nu uitgedeeld in 2020

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid deelt weer wat cijfertjes.

Het was door corona dan wel rustiger op de weg, er werden in 2020 toch noch de nodige verkeersboetes uitgedeeld. De politie had het bijvoorbeeld druk met ‘coronaracers’ en pakte meer rijbewijzen af. Zodoende waren er toch nog wat inkomsten ondanks de afgenomen verkeersdrukte.

De grote vraag is: hoeveel boetes zijn er dit jaar uitgedeeld in vergelijking met vorig jaar? Aangezien de overheid om de vier maanden de balans opmaakt kunnen we daar nu wat over zeggen. Wat blijkt? Er zijn minder boetes uitgedeeld in vergelijking met vorig jaar. Van een grote verrassing kunnen we daarmee niet spreken.

Hoe groot was het verschil uiteindelijk? Er zijn in 2020 tot dusver 2.481.352 verkeersboetes uitgedeeld, tegen 2.729.233 vorig jaar. Het gaat dus om een verschil van een kleine 250.000 boetes. Gezien de sterk afgenomen verkeersdrukte is dat nog een best klein verschil. Dat zal waarschijnlijk toch deels te wijten zijn aan de 100 km/u-maatregel.

Het zou natuurlijk interessant zijn om te weten wat enerzijds het effect is van deze maatregel op het aantal verkeersboetes. Ook zou het interessant zijn om te weten wat het effect is van corona. Aangezien deze twee samenvielen valt daar echter lastig iets over te zeggen.

895.309 overtredingen werden geconstateerd met een flitspaal. In 560.492 ging het om een mobiele radarcontrole. In beide gevallen was dit minder dan vorig jaar. Het aantal staande houdingen is wel iets gestegen: dat waren er dit jaar 179.052. Vorig jaar waren dat er 5.000 minder. Het aantal boetes door een trajectcontrole steeg ook. Dit was hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de trajectcontrole bij de A4 Leidschendam, die vorig jaar rond deze tijd niet actief was.

Wat tot slot ook gestegen is: het aantal boetes voor handheld bellen. Hiervoor werden dit jaar 44.501 boetes uitgedeeld, tegen 32.641. Deze stijging heeft te maken met het feit fietser hiervoor ook bekeurd kunnen worden sinds juli 2019.