Feest! Tesla passeert de 3 miljoen auto’s

De productie verloopt lekker, Tesla heeft inmiddels meer dan 3 miljoen auto’s geproduceerd.

Met het aantal toenemende Gigafactory’s, neemt ook de productie van het aantal auto’s gestaag toe. Inmiddels heeft de Amerikaanse autofabrikant Tesla een mooie mijlpaal te pakken. Tesla heeft bekendgemaakt dat er inmiddels meer dan 3 miljoen auto’s gebouwd zijn. De tweede mijlpaal is dat de Gigafactory in Shanghai de 1 miljoen auto’s is gepasseerd.

Elon Musk maakte het nieuws wereldkundig op Twitter. Eind 2019 rolden de eerste auto’s van de band in de Chinese havenstad. In 2020 ging het pas echt los met Gigafactory 3, zoals de fabriek ook wel bekendstaat. Zowel de Tesla Model 3 als de Model Y wordt geproduceerd in de Chinese fabriek.

Tesla wil de productie nog flink gaan opvoeren in China. De productiecapaciteit gaat richting de 1,5 miljoen auto’s. Eind dit jaar hoopt het Amerikaanse merk de productiecapaciteit op 2 miljoen auto’s te hebben in Shanghai. Dat komt neer op meer dan 5.000 auto’s per dag.

De OG Gigafactory van Tesla in Fremont wist de mijlpaal van 1 miljoen in 2020 te halen. Twee jaar later rolde de twee miljoenste auto daar van de band. Met het huidige tempo gaat dat vierde miljoen een stuk sneller bereikt worden. Het automerk heeft inmiddels meerdere Gigafactory’s in de VS, China en Duitsland.