Autoblog Foto van de Maand – Maart 2023

Van Zwolle tot Dubai: een Foto van de Maand-waardige foto maken kan overal.

Een goede fotograaf kan overal mooie plaatjes schieten, maar toch ben je in Nederland beperkt in je mogelijkheden. Foto’s met een berg- of woestijnlandschap zijn hier een beetje lastig. Gelukkig krijgen we voor de afwisseling ook plaatjes binnen die in verre oorden geschoten zijn (tot aan Hawaï toe). Niet alleen in de zomer, maar ook in maart al.

Ons gastjurylid is deze keer @leviisframe, die vorige maand verantwoordelijk was voor de winnende foto. Levi mag deze maand in de jury plaatsnemen, naast ons vaste jurylid Eric van Vuuren en ondergetekende namens Autoblog. De winnaar krijgt zoals gebruikelijk een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100.

Op de derde podiumplaats treffen we een zeldzame performance SUV aan: een Jaguar F-Pace SVR, vastgelegd door @wilbertphotography. Deze is ‘gewoon’ in een regenachtig Zwolle vastgelegd, maar de foto is er niet minder om.

Eric: “Wat een waanzinnige rauwe plaat van deze moddervette Engelse SUV! Door het gebruik (of gebrek) aan licht en de regen lijkt dit haast op een scène uit een actiefilm waarin de bad guy iets fouts gaat doen… Fijn gebruikt gemaakt van zwaar contrast en een simpele compositie zorgen ervoor dat deze foto de derde plaats behaalt deze maand.”

Machiel: “Van een natte, donkere parkeergarage wordt je niet vrolijk, maar dat levert juist het grimmige sfeertje op wat heel goed bij deze auto past. De regen in het licht van de koplampen maakte de foto af. Persoonlijk vind ik de foto wel iets te donker, maar alsnog een gave plaat.”

Levi: “‘De setting van deze foto vind ik fantastisch! Ik had Jaguar het liefst nog iets lichter gezien, omdat je nu veel details mist. Maar dat neemt niet weg dat het een erg gave foto is! Wat ik dan wel weer goed vind, zijn de koplampen die aan zijn gezet. Hierdoor zie je in het licht erg goed dat het niet de beste weersomstandigheden zijn voor het maken van foto’s. Al met al een gave foto in een agressieve, duistere stemming, van een prachtige wagen!”

Het contrast had niet groter kunnen zijn: van een donkere parkeergarage gaan we naar een zonovergoten woestijn in de omtrek van Dubai. @enrique was daar aanwezig om de nieuwe aanwinst van zijn broer vast te leggen: een Suzuki Jimny.

Machiel: “Als je nog geen Jimny wou, dan wil je er wel een na het zien van deze foto. Door het rondvliegende zand is het een lekkere actiefoto, waar het plezier vanaf spat. De laagstaande zon zorgt voor fraai, zacht licht op de auto. Het mooie aan dit soort woestijnfoto’s is ook dat de kleuren van het zand en de lucht elkaar heel goed complementeren. We roepen het vaker, maar deze kan zo de folder in.”

Eric: “De Jimmy had het zwaar, niet alleen onder de bloedhete zon in de zandbak van de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook in de strijd om de felbegeerde eerste plek. Zo heeft de mini G-Wagon verschillende foto’s van dikke Porsche’s en Ferrari’s verslagen deze maand, simpelweg omdat het zo’n dikke actieplaat is met heerlijk licht. Het is misschien niet de meest uitdagende hoek, het camerastandpunt had bijvoorbeeld veel lager gemogen, maar het totaalplaatje (licht, actie, sluitertijd) zorgt ervoor dat de Suzuki deze maand in de top drie staat.”

Levi: “Voor mij is dit de nummer 2 van de maand, omdat ik nou eenmaal fan ben van actiefoto’s! Bij deze actiefoto klopt wat mij betreft alles, op één puntje na. Ik had graag iets meer van de omgeving gezien, waarbij de fotograaf enkele meters naar achteren had gestaan of minder had bijgesneden. Neemt uiteraard niet weg dat de huidige afmeting van deze foto ook erg gaaf is, waarbij je zowat alle losvliegende zandstukken kan gaan tellen. De hoek, de kleuren/belichting en het detail dat je in de gril nog kan zien dat het om een Suzuki gaat vind ik erg mooi. Kortom, een erg gave foto!”

De winnende foto van deze maand profiteert van een bijzondere locatie én een bijzondere auto. Een hele bijzondere zelfs, want van de Pagani Huayra Codalunga (Italiaans voor Longtail) worden er maar vijf gebouwd. @timheijens had de unieke kans om dit rijdende kunstwerk vast te leggen.

Machiel: “Dat Tim deze waanzinnige auto op een toplocatie tegenkwam was vooral geluk, maar hij heeft er wel het beste van gemaakt. Onder andere met de compositie, waarbij de lijnen van de boomgrens het oog heel mooi naar de auto leiden. De nabewerking van de kleuren is ook precies goed en de mist op de achtergrond zorgt voor een ietwat dromerig effect. Al met al een foto die heel prettig op het netvlies ligt.”

Eric: “Een Pagani spotten is al bijzonder, maar om een Huayra Codalunga tegen te komen waar er slechts 5 van bestaan wereldwijd is heel uniek. Dat het dan ook nog eens op zo’n mooie plek mag gebeuren, waar je als fotograaf getrakteerd wordt op een prachtig winters landschap, dat ook nog eens heerlijk kleurt bij de Italiaanse hypercar zijn momenten die je niet snel vergeet. Bijzonder moment met een hele bijzondere auto!”

Levi: “‘Een Pagani spotten is überhaupt al fantastisch, maar kijk eens naar die omgeving! Het kan voor sommige mensen te druk zijn, met de bergen en bomen die zorgen voor afleiding, maar ik vind dat het precies klopt bij deze bijzondere Pagani. De kleuren zijn mooi zacht en de Pagani is erg mooi gecentreerd. De foto kan wat mij betreft zo de boeken in bij Pagani!”

We mogen Tim dus feliciteren met de winst! Hij krijgt een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100 thuisgestuurd. Ook zal zijn foto een maand lang dienst doen als headerfoto op onze Facebook-pagina.

