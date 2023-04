Koplamp Porsche Cayenne: dit zie jij in de achterspiegel

De koplamp van de Porsche Cayenne belooft veel goeds. Aan de kant!

De Porsche Cayenne loopt alweer een tijdje mee, dus is het de hoogste tijd voor wat updates. De huidige generatie – PO536 voor intimi – krijgt over twe jaar gezelschap van een elektrische SUV van het formaat Cayenne (en waarschijnlijk ook diens naam).

Net als Volvo zal Porsche dan twee modellen in de showroom gaan voeren. Een elektrische voor de Nederlanders en een benzine/hybride voor de mensen die in andere landen wonen.

Opfrisbeurt

De wijzigingen die Porsche voor volgende week op de planning heeft staan, betreffen namelijk een redelijk ingrijpende facelift. We sluiten ook zeker niet uit dat er een paar jaar later nog een facelift volgt. Reken er maar op dat fabrikanten hun ICE-modellen lang in het gamma houden en regelmatig voorzien van facelifts en updates. De laatste generatie auto’s met enkel verbrandingsmotor zullen ronde deze tijd worden aangekondigd.

Binnenkort is het tijd voor een vernieuwde Porsche Cayenne en geheel volgens de trend gaat dat in etappe’s. Dus eerst de aankondiging van de facelift, dan de ‘spyshots‘ van de facelift, dan de foto’s van het interieur van de facelift en dan is er een ‘easter egg‘ met de afbeelding van: de Cayenne facelift! Om met Bert Visscher te spreken: je verwacht het niet, hè?

Koplamp Porsche Cayenne

Bij die scoop waar confrère @Loek over schreef, konden we opmaken dat de koplampen het meest in het oog springend is qua vernieuwing. En drie keer raden wat Porsche nu laat zien: de koplamp van de Cayenne! Nou zeg, zo is een officiële onthulling enkel een formaliteit aan het worden.

We zien naast de nieuwe koplamp met de bekende vier LED-strips ook een iets gewijzigde grille en een nieuw blauw kleurtje. Ook is zichtbaar dat deze auto het sportpakket heeft met de in kleur meegespoten wielkastverbreders. Moet je toch hebben op je Cayenne, toch?

De onthulling staat gepland op 18 april om 04:20.

Check hieronder de eerst bewegende beelden van de vernieuwde Cayenne:

