Cultmerk Yugo komt terug met dikke benzine-hatchback!

De budgetknaller uit Servië werkt aan een comeback!

Excuses dat we dit nieuws niet al eerder hebben opgepakt. Vier dagen geleden werd dit nieuwsfeit namelijk al de wereld in geslingerd. Helaas zijn we geen vaste kijkers van de Servische zender SAT. Dat hadden we wel moeten zijn, want wat een geweldig nieuws kwam er via dat televisiestation naar buiten. De Joegoslavische Yugo gaat een comeback maken!

Als je net als ik te jong bent om Joegoslavië mee te hebben gemaakt; welkom bij deze korte geschiedenisles. Nee, ik zal het niet over het land en het uiteenvallen ervan hebben, maar over het automerk Zastava. Kort door de bocht bouwde dit merk omgebouwde Fiats voor Servië.

In 1987 veranderde de naam naar Yugo. Dat kwam doordat het model de Zastava Yugo populair was geworden. Waarom werd ie populair? Door zijn dramatische kwaliteit en kleine prijs. Helaas komt er aan al het moois een eind. In 2008 stopte de productie van de Yugo.

Yugo werkt aan comeback!

Na 17 jaar radiostilte komt er nu weer schot in de Servische zaak. Hier is professor dokter Aleksandar Bjelić verantwoordelijk voor. Kennelijk heeft de geleerde een achtergrond in de Duitse auto-industrie. Hij kocht de merkrechten en werkt nu aan een comeback.

Dat doet Bjelić niet alleen. Voor het eerste ontwerp dat je hieronder ziet, heeft hij de Servische ontwerper Darko Marčeta gestrikt. Als je het mij vraagt, heeft Marčeta geweldig werk geleverd. De eerste schetsen doen erg denken aan de Hyundai Ioniq 5. Dat is zeker geen lelijke auto.

Geen EV!

Naast de tekeningen zijn de topmannen van het nieuwe Yugo druk bezig met het merk. Zo zijn er naast de schetsen die je net zag ook al miniatuurversies van klei in de maak. Daarnaast zijn de twee op zoek naar ”een bewezen platform van een partner”. Misschien wil Stellantis, VAG of de Renault Groep wel een Servische graantje meepikken?

Dan moeten deze autogiganten wel nog benzinemotoren op voorraad hebben liggen. Hoewel elektrische aandrijving niet wordt uitgesloten, wil Bjelić het liefst verbrandingsmotoren in de nieuwe Yugo leggen. Op die manier kan het autootje goedkoop en leuk blijven, maar ook anders zijn dan retro-projecten zoals de Renault 5.

Het zal nog wel even duren voordat je een nieuwe Yugo als eerste auto kan kopen. Het doel is om in 2027 op de Expo van Belgrado te staan. Niet met een productieauto, maar met een eerste werkende prototype.

In de tussentijd hoopt Bjelić potentiële klanten binnen te halen voor het Servische autootje. Daarom organiseert hij een rally van Kragujevac naar de Kilimanjaro. De enige auto die mee mag doen? De Zastava 101-modellen, de voorganger van de oude Yugo.