Dit zijn de 12 leukste betaalbare jaren ’80 coupés!

We gaan terug in de tijd, toen je nog een sportieve auto had voor weinig! De leukste betaalbare jaren ’80 coupés op een rij!

De automarkt is in rap tempo aan het veranderen. En nee, dan bedoelen we niet dat elektrische aandrijving een dingetje is. Nee, we hebben het over koetswerkvormen dit keer. En nogmaals nee, we gaan het niet hebben over crossovers. Nee, we willen vandaag kijken naar al het moois dat we er door gaan missen. Of stiekem al langere tijd missen. Wat dacht je van de kleine betaalbare coupé?

Veelal gebaseerd op een reguliere hatchback, maar dan net even met een leuker koetswerk, leukere uitrusting en iets sportiever rijgedrag. Alles binnen de marges natuurlijk. Dus qua prijs goed te doen en je kon er alsnog elke dag mee naar je werk en de supermarkt.

De markt voor kleine coupé’s anno 2022 is eigenlijk uitgestorven. Daarom kijken wij even terug naar de leukste betaalbare jaren ’80 coupés:

Honda Ballade Sports CR-X Si (EC1)

1986

Het idee van een leuke betaalbare coupé kan niet beter worden uitgewerkt dan met de Honda Civic CRX. Ja, met Civic ervoor. Later verviel het streepje en werd de CRX een model op zichzelf. In Japan heette ‘ie Ballade Sports CR-X. Er waren twee smaakjes, een eenvoudige 1.3 en de sportievere 1.5. De eerste kon je betalen, die tweede wilde je het liefste.

De Japanse versie was verreweg het coolst. De ‘Si’ had een 1.6 met dubbele bovenliggende nokkenassen én zestien kleppen in totaal, waardoor het hoogtoerige machientje 135 pk kon ophoesten. En dit is nog voordat VTEC zijn intrede deed.

Lancia Beta Coupé Volumex (828)

1981

De opvolger van de Lancia Fulvia is bij lange na niet zo legendarisch als zijn voorganger. Waar je geregeld een Fulvia op een veiling voorbij ziet komen, is iedereen de beta Coupé vergeten. De auto werd onder regie van Fiat ontwikkeld en dat zette een beetje kwaad bloed bij de fans.

Ineens moest Lancia geld gaan verdienen aan een auto (iets dat niet lukte met de Beta Coupé, maar dat terzijde. In principe is het een jaren ’70 auto, maar het is ook een jaren ’80 coupé, zeker de Volumex. Dat was het topmodel met een mechanische compressor. Deze was goed voor zo’n 135 pk én een hoop koppel: 200 Nm!

Mitsubishi Cordia 1600 GSR Turbo (A212A)

1982

Ah, Japanse namen voor auto’s in de jaren ’80 zijn briljant, zo ook voor deze Mitsubishi Cordia, min of meer de coupé-versie van de Tredia. Deze auto werd ontwikkeld met de Amerikaanse markt in het achterhoofd. Mitsubishi kon niet alleen maar aankomen met een Galant of Lancer. In Japan ws het topmodel de XG 1600 GSR Turbo, goed voor 112 pk op de voorwielen. Het klinkt allemaal heftiger dan dat het was.

Later kwamen er snellere versies en was zelfs vierwielaandrijving mogelijk. Of wat te denken van een handgeschakelde achtbak? Nou ja, het was een vierbak met een extra overdrive unit ertegenaan. Oh, en dit was de eerste auto met een LCD-instrumentencluster.

Nissan Sunny Coupe 1.5 GL (B12)

1982

We gaan eventjes iets verder de jaren ’80 in. De eerste Nissan Sunny Coupé was niet heel veel soeps. De tweede generatie wél. En in dit geval kregen wij ook de leukere versie met de dikke motor die ze in Japan níet konden bestellen. In Japan werd deze auto verkocht als Sunny RZ-1 en er was zelfs een TwinCam Nismo-uitvoering.

Voor ons in Europa en Zuid-Afrika was de CA18DE-viercilinder mogelijk met 131 pk. In Japan werd deze niet verkocht omdat deze auto dan in het vaarwater van de Silvia terecht zou komen. Naast een sportieve coupé, was het ook een vrij praktische liftback met een ruime kofferbak, terwijl de Silvia meer een tweedeurs sedan was.

Opel Manta CC GT/E (B)

1982

De Opel Manta kreeg al snel een foute naam (later nog door Manta Manta) en eigenlijk is dat nergens op gebaseerd. Gebral van mensen uit de hoogte die een leuke auto niet kunnen waarderen. De Manta was alles: een sportcoupé uit de jaren ’80, een rallyauto, raceauto, tuningspecial: je kon er alle kanten mee op.

De CC GT/E is de versie die je wilde hebben. De CC was een extra praktische variant met een grote derde deur en extra glaspartij aan de zijkant. Zo in het goud met goudkleurige wielen en dikke bodykit plus spoiler ziet er ‘ie er nog altijd buitengewoon tof uit.

Renault Fuego Turbo

1980

We hebben ook een Franse inzending en wat voor een! De Renault Fuego is zo’n typische betaalbare jaren ’80 coupé volgens het boekje. De auto zag er veel exotischer uit dan dat deze was. Vanwege de moderne voorwielaangedreven layout en de derde deur was het ook nog eens een hele praktische en ruime auto. De Fuego stond op de bodemsectie van de Renault 18, maar had de wielophanging van de R20. Net als de Mitsubishi Cordia had de Fuego de nodige primeurs, zoals een dieselmotor (de snelste diesel ooit) en de eerste auto die in de windtunnel is ontworpen.

Ook was het de eerste auto met centrale deurvergrendeling met bliep (alhoewel het systeem PLIP genoemd werd, echt waar). Ook een boordcomputer, elektrische schuifdak, cruise control en airco waren leverbaar op deze Renault. Echt bijzondere features voor een auto in de vroege jaren ’80. De Turbo-versie had met 132 pk ook nog best wel wat power onder de kap, waarmee je 200 km/u kon halen. Ongekend voor die tijd.

Skoda 136 Rapid Coupé (Type 743)

1984

We moeten ook een paar obscure auto’s benoemen, nietwaar? Daarom deze Tsjechische inzending voor het lijstje betaalbare jaren ’80 coupés. De Skoda 136R Coupé is nog uit een periode dat Volkswagen nog uit beeld was. Ondanks de naam Rapid, was de auto niet erg snel. De 1.3 viercilinder was namelijk goed voor 62 trappelende pk’s.

Wel leuk: de auto had achterwielaandrijving en de motor achter de achteras. Dit zorgde voor een vrij wonderlijke wegligging, mede dankzij het lage gewicht. Destijds vonden we ‘m verouderd en basaal, tegenwoordig heeft dat Oostblok-juk wel zijn charme. En het ding kostte nieuw destijds helemaal niets.

Subaru Leone RX Turbo 4WD

1987

De Subaru Leone kun je het beste zien als de voorloper van de Subaru Impreza. De auto kon je krijgen in enorm veel verschillende varianten. Dat is wat Japanse fabrikanten destijds veel deden. Denk aan een sedan, stationwagon, Van en dus ook een coupé. Je zou ‘m ook kunnen zien als een driedeurs Liftback (dat het eigenlijk ook was). Het was best een bijzonder ding qua techniek. Je kon het centrale differentieel zelf sperren en er was een sper aan de achterzijde. Rondom had de auto schijfremmen. Ondanks alle aanwezige techniek was het gewicht relatief laag.

Volkswagen Scirocco GTX (53B)

1985

De tweede generatie Scirocco had ook een beetje last van het ‘Baur-Porsche’-syndroom. De auto werd goed verkocht en het zorgde ervoor dat er ook eigenaren waren die hefitge bodykits van Kamei, Rieger of Zender monteerden. Er was een GTI, maar de leukste was de GTX 16v. Ja, de badge die nu gebruikt wordt op snelle elektrische ID-Volkswagens, prijkte vroeger op een Scirocco.

Deze had dan de 1.8 zestienklepper met net geen 140 pk waarmee je 208 km/u kon halen. In 1985 in een Volkswagen! Tegelijkertijd was het een hele bruikbare en relatief betaalbare auto. De Corrado, zijn. Opvolger, was ook schitterend, maar aanzienlijk duurder en gecompliceerder.

Volvo 480 Turbo

1988

Een Nederlandse inzending! Althans, een auto met een enorm Nederlands tintje. Ten eerste werd de auto gebouwd in Nederland. Dat niet alleen, ook werd de auto door John de Vries ontworpen. Uiteraard is het een typische Volvo en geen conventionele coupé. Het is eigenlijk een soort shooting brake, in de geest van de Volvo P1800ES.

De 480 Turbo was met 120 pk niet enorm veel sneller dan de reguliere versie. Het is dan ook een Zweedse benadering van de turbo, dus een kleine compressor die snel meedraait en vroeg in de toeren zorgt voor veel koppel. Oh ja, de Volvo 480 had klapkoplampen.

Alfa Romeo Sprint 1.7 Quadrifoglio Verde (902)

1987

Een autoblog lijstje is niet compleet zonder Alfa Romeo, toch? Dus ook dit lijstje met betaalbare jaren ’80 coupés niet. Deze Alfa Romeo Sprint is eigenlijk een doorontwikkeling van de Alfasud Sprint. De modelwijziging in 1983 was stiekem meer een ingrijpende facelift.

De naam ‘Alfasud’ kwam te vervallen, vanwege de komst van diens opvolger, de 33. Alle motoren waren boxers en de leukste was de 1.7 in de Quadrifoglio Verde die in 1987 op de markt kwam. Met 118 pk was het geen racemonster, maar daar was de prijs dan ook naar. Van 0-100 km/u sprinten was in minder dan 10 seconden gedaan.

Ford Capri S 2.3

1984

We sluiten af met de koning van de betaalbare jaren ’80 coupés. Stiekem eigenlijk jaren ’70, want de Capri liep op zijn einde in de jaren ’80. De derde generatie was niet een enorm verkoopsucces en de verkopen liepen achteruit per jaar. Dat kwam ook door Ford zelf, want snelle Escorts en Sierra’s maakten deze coupé in sommige opzichten een beetje overbodig. Wilde je een praktische auto met veel power voor weinig geld, had Ford betere opties.

Maar laten we eerlijk zijn, qua stijl is zo’n Capri wel veel geslaagder zonder dat het hopeloos onpraktische auto’s zijn. De Capri kon je krijgen met allerlei motoren. Van karige 1.3’tjes tot hele dikke zescilinders. Wij nomineren de S met 2.3 motor, goed voor 115 pk, maar wel het geluid van een dikke V6. En om @jaapiyo tevreden te houden heeft ‘ie achterwielaandrijving.

En als afsluiter de Fuego reclame, waarbij duidelijk is dat het eigenlijk een Formule 1-auto is met een kofferbak. Ofzo. Oordeel zelf;

Meer lezen? Check dan onze special van de Ford Capri!