EV-transitie in Nederland komt van één bepaalde groep

Steeds minder Nederlanders kopen een EV, maar toch blijft de vraag groeien. Hoe kan dat?

Ook afgelopen maand was het weer raak. Uit het overzicht van de verkopen van nieuwe auto’s in januari blijkt dat nieuwe EV’s nog steeds veel populairder zijn dan nieuwe benzineauto’s of diesels. Bijna twee keer zoveel nieuwe elektrische auto’s kregen gele platen dan nieuwe auto’s met plofmotoren.

Je zou dus zeggen dat het picobello gaat met de EV-transitie. Toch zit er nog iets dwars. Die nieuw geregistreerde auto’s zijn niet allemaal nieuw gekochte auto’s. Slechts 24,8 procent van de nieuw geregistreerde EV’s ging direct naar een eigenaar. In 2023 was dat nog 27,2 procent. Er is echter een groep automobilisten die de EV-transitie in Nederland in leven houdt: de leaserijders.

Van alle nieuwe elektrische auto’s die in 2024 naar Nederland kwamen was 66 procent een leaseauto. Dat komt met name door de zakelijke leaserijders. Het aandeel EV’s van de leaseauto’s op de zaak steeg van 35,8 procent in 2023 naar 48,2 procent in 2024. Bijna de helft van de zakelijke leaseauto’s is dus een EV.

Steeds meer leaseauto’s

De groei in EV-leases komt ook doordat steeds meer Nederlanders kiezen voor een leaseauto. Nog nooit gaven we in een jaar zoveel uit aan leaseauto’s als in 2024. De totale uitgaven (incl. belastingen en excl. eventuele kortingen) stegen tot een record van € 8,8 miljard.

Verklaring voor de leasebeweging

De Vereniging van Nederlandse autoleasemaatschappijen (VNA) deelt de cijfers over de Nederlandse leasemarkt. De VNA verklaart deze marktbewegingen als volgt. Allereerst de stijging bij de zakelijke elektrische leaseauto’s: ”Naast een relatief hoge vervangingsvraag door aflopende contracten speelden ook de sterke werkgelegenheid, stijgende koopkracht en dalende rente een rol in de vraag naar nieuwe leaseauto’s”, schrijft VNA.

En waarom rijden private leaserijders dan nog niet zoveel in EV’s? ”Het einde van de SEPP en onzekerheid ten aanzien van de motorrijtuigenbelasting (mrb) doen particulieren twijfelen”, volgens VNA. Wat rijden de private leasers dan wel? Voor het grootste gedeelte toch nog een benzineauto, maar het verschil is minimaal. 23,2 procent van de private leaseauto’s rijdt op benzine (in 2023 was dit nog 33,6 procent). Bijna 22 procent heeft een hybride auto, 10,7 procent een PHEV. Diesels zijn niet meer aan te slepen; nog maar 0,3 procent rijdt op deze peut.

Foto: NIO ET5 Touring gespot door @Maurice16