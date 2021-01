JE Design Cupra Formentor heeft een beetje meer - Autoblog.nl

Deze JE Design Cupra Formentor heeft net dat beetje meer. Maar wil je dat?

Cupra is nu alweer twee jaar een apart merk in plaats van een label. Het begon met de Cupra Ateca, een auto die goed ontvangen werd en bovendien heel aardig verkoopt. Maar met de Cupra Leon zet het merk echt stappen. Vorig jaar werden er 24.700 Cupra’s verkocht, voornamelijk in Europa uiteraard.

JE Design Cupra Formentor

Vanzelfsprekend moeten dat er meer geen worden dit jaar. Een van de auto’s waarmee Cupra dat wil gaan doen is de Formentor. Dat is de eerste Cupra waarvan géén Seat-derivaat is. Seat-tuner JE Design heeft zich nu over de sportieve crossover gebogen. Het resultaat is een Cupra Formentor met net dat beetje meer om je uniek te voelen. Toch wel lekker als je ‘m loskoppelt van je Knaus Sport 500 QDK-caravan op de camping in Zuid-Frankrijk.

Verlaging

Het begint uiteraard met een flinke verlaging. Op zich ironisch, want de auto wordt als ‘coupe styled’-crossover in de markt gezet en dan wordt het USP – de hoge instap – meteen teniet gedaan. De verlaginsveren zijn een stuk korter, waardoor de Cupra Formentor van JE Design 50 millimeter dichter op het asfalt staat. Het DCC-systeem (waarmee je het onderstel kunt afstellen) is nog gewoon te gebruiken volgens JE Design. Stiekem zit het er best gaaf uit, zo.

Velgen JE Design Cupra Formentor

Dan gaan we verder met de velgen. Er zijn twee soorten velgen beschikbaar. Zo kun je kiezen voor de e JE Design ‘Luca’-velgen. Deze zijn 8 inch breed en meten 20 inch in diameter.Dit zijn de stervormige bicolor-velgen met hoogglans zwart hart.

Het andere model is de JE Design ‘Twin Five Spoke’-velg. Deze zijn ook 20 inch, maar iets breder: 8,5 inch. Ook zien deze er iets cleaner en sportiever uit. Beide velgen zijn dusdanig ontworpen dat er ruimte is voor de optionele Brembo-remmen, zoals bij het exemplaar op de afbeeldingen het geval is.

Motor

Aan de motor is nog niets gedaan bij de JE Design Cupra Formentor. We durven wel een gokje te wagen, daar de 2.0 TSI-motor vaker door JE Design wordt angepakt. Ze hebben een Stage 1-kit waarmee het vermogen stijgt van 310 naar 360 pk en het koppel van 400 Nm naar 450 Nm. Dat zijn relatief bescheiden waarden, maar vergeet niet dat JE Design topkwaliteit is en ze 2 jaar en 100.000 km garantie geven op alle tuning.

Meer onderdelen

JE Design kennende zullen de komende maanden meer onderdelen eraan komen voor deze auto. JE Design focust zich voornamelijk op Seats, Cupra’s en SUV’s, dus de Formentor is een ideale prooi voor modificaties. Wil je een aparte Formentor die niet bij een tuner vandaan komt, is er goed nieuws. Een vijfcilinder topmodel is al meerdere malen gespot op de Nurburgring.