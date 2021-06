Hamilton vindt dat F1 de verkeerde kant op gaat - Autoblog.nl

Wij dachten dat Hamilton de verkeerde kant opging. Maar Hamilton denkt dat de F1 de verkeerde kant opgaat.

De F1 is veel veranderd in de afgelopen decennia. Van opgevoerde sigaren via aluminium doodskistjes naar carbon technologiemonsters, de oude lezertjes onder ons zullen het allemaal voorbij hebben zien komen. Sommigen twijfelen er al enige tijd aan of verandering ook verbetering is. Het is natuurlijk wel fijn dat de coureurs tegenwoordig enorme klappers kunnen maken zonder kleerscheuren op te lopen. Maar menigeen mist de lichtgewichten met jankende V8/V10/V12 onder de kap van yesteryear.

Ook Lewis Hamilton, inmiddels ook niet meer de jongste, mist de dagen van vroeger. De man die zoveel te danken heeft aan het tweede turbo-tijdperk in de F1 heeft het dan niet direct over gebrek aan geluid. Maar dat de auto’s tegenwoordig zo enorm zwaar geworden zijn, dat bevalt hem niet. Lewis doesn’t like big butts and he cannot lie.

Inmiddels hebben de auto’s al een minimumgewicht van 752 kilo. Volgend jaar worden ze door de introductie van de 18 inch pornojetsers echter nog eens een keer 38 kilo zwaarder. Want grote velgen zijn sportief enzo. Daarmee zijn de auto’s van volgend seizoen inmiddels 99 kilo zwaarder dan aan het begin van het hybride-turbotijdperk. Daarvoor was het minimumgewicht lange tijd 605 kilo. De auto’s waren stiekem nog een stuk lichter, maar met de extra balast werd de gewichtsbalans geoptimaliseerd. Hamilton vindt dat het zo de verkeerde kant opgaat, zo meldt hij aan Motorsportweek:

I don’t understand why we go heavier, particularly when there’s all this talk about being more sustainable and the sport going in that direction. By going heavier and heavier and heavier, you are using more and more energy. So that’s not really going in the right direction or the right thought process. Lewis Hamilton, vindt racen met lichte F1 auto’s wel milieuvriendelijk

Het gaat LH44 dus deels om het milieu. Maar de zevenvoudig kampioen wil ook gewoon lekker racen met added lightness:

Lighter cars were more nimble and nowhere near as big, and so racing and manoeuvring the car was better. On the tracks we are going to they are getting wider, but like Monaco was always relatively impossible to pass but now the car is so big that it’s too big for the track. As I said, as we get heavier and heavier, that’s more energy we’ve got to dissipate, bigger brakes, more brake dust and more fuel to get you to the location and so on, so I don’t fully understand it. Lewis Hamilton, werd in Monaco zevende

Waarvan akte. Houd jij wel van zware auto’s? Laat het weten, in de comments!