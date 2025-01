Cupra beloont Nederlanders met goedkopere VZ-modellen

De lekkerste Cupra’s worden duizenden euro’s goedkoper.

Terwijl mama-VW haar eigen problemen heeft, timmert dochterlief Cupra hard aan de weg. Tenminste, in Nederland dan. Er werden bijna 800 auto’s meer verkocht dan vorig jaar, je kunt op vijf extra plekken een nieuwe Cupra shoppen en het assortiment werd uitgebreid. Het fijne jaar 2024 is voor Cupra een reden geweest om de prijzen van de topuitvoeringen wat naar beneden bij te stellen.

Het afgelopen jaar had Cupra het erg druk. De Formentor, Leon en Leon Sporttourer kregen een facelift. Daarnaast maakten we kennis met de elektrische Tavascan en de Terramar PHEV.

In totaal werden er 2.423 nieuwe Cupra’s op gele platen gezet. Het populairste model is nog altijd de kleine Born met 1.435 registraties. Hierna volgt de Formentor (388 stuks), de Leon (328 auto’s) en de Tavascan (215 exemplaren). Van de nieuwe Terramar kwamen er 57 naar Nederland. Het is nog niet genoeg om Seat te verslaan. De Spaanse VW-broeder zette 5.714 auto’s weg.

Goedkopere Cupra VZ-modellen

Alleen de prijzen van de lekkerste PHEV-Cupra’s gaan omlaag. De Born en Tavascan blijven zo duur als ze waren in 2024. Al deze plug-in hybrides hebben de 1.5 TSI eHybrid-aandrijflijn met 272 pk systeemvermogen. De VW-aandrijflijn zorgt voor zo’n 120 kilometer actieradius afhankelijk van welke auto er om het blok zit.

De verschillende voordeeltjes, oude en nieuwe prijzen kun je hieronder zien. Wat opvalt, is dat de Formentor VZ Extreme door de prijsverlaging ineens goedkoper is dan de VZ Performance-uitvoering van de Terramar.

Model Voordeel Oude prijs Nieuwe prijs Leon VZ Extreme € 2.400 € 51.990 € 49.590 Leon Sportstourer VZ Extreme € 2.400 € 52.990 € 50.590 Formentor VZ Performance € 2.000 € 48.990 € 46.990 Formentor VZ Extreme € 3.000 € 53.990 € 50.990 Terramar VZ Performance € 1.000 € 52.990 € 51.990

De Leons zijn door de prijsverlaging nog wat interessanter geworden dan de nieuwe Passat met dezelfde aandrijflijn. Die kost tenminste € 56.990. VW hanteert dezelfde prijs voor de Tiguan met dit blok. Die is dus ook een stuk duurder dan de Formentors. De Seat Leon is niet verkrijgbaar met 272 pk. De FR moet het doen met 204 pk en kost minimaal € 40.350.

Heb je trouwens een Cupra en zou je graag een nieuwe willen? Wie zijn oude Cupra terugbrengt naar de dealer krijgt € 1.500 bovenop de inruilwaarde van de auto. Er nog niet helemaal aan uit of je je oude Cupra wilt inruilen voor een nieuwe? Hier hebben we wat tips voor je. Of bekijk hieronder wat @Wouter van de nieuwste Cupra vindt.