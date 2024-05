Cupra Tavascan – test en video

Het tweede elektrische model van Cupra, de Tavascan is het slachtoffer van de test deze week.

De komst van de Tavascan is tegelijkertijd spannend en ook weer helemaal niet. De onderliggende technologie is bekend, maar daarover later meer. Het feit dat de Tavascan het derde echt eigen model van Cupra is, is een teken dat het Spaanse merk volwassen aan het worden is.

De historie van Cupra mag bekend zijn: ooit kregen snelle Seats de cup racing (Cupra) badge opgeplakt. Medio 2018 mocht het merk op eigen benen verder en zou zich vooral richten op hetere en snellere Spaanse kanonnen. De Cupra Ateca wist ons te overtuigen, maar sloeg uiteindelijk Nederland over. We zaten huilend bij de haard en neurieden “Rijdt niet stilletjes mijn huis voorbij”.

Precies dat gebeurde in Nederland wel met Cupra: de lekkere Cupra’s met een dikke diesel (getsie), de fijne twee liter turbo benzine of de fabelachtige vijfcilinder sloegen ons land over. We kregen alleen maar stille Cupra’s met een stekker: de Cupra Leon PHEV, Formentor PHEV en de volledig elektrische Born.

Cupra Nederland wist ruim 6.000 auto’s te slijten, waarvan het overgrote deel de volledig elektrische Born betrof. Vandaar dat ze bij importeur Pon in Leusden reikhalzend uitkijken naar de komt van de Tavascan.

De Tavascan staat op het MEB-platform

Net zoals veel van zijn broers en zussen in de Volkswagen Group gebruikt de Tavascan het MEB-platform. Wat dat betreft is de onderliggende technologie nauwelijks spannende te noemen, we kennen de smaakjes inmiddels wel.

Voorlopig biedt Cupra de Tavascan aan met maar één accu. Dat accupakket heeft een brutocapaciteit van 82 kWh, netto blijft daar 77 kWh van over. Getest volgens de WLTP test-cyclus perst de Tavascan er dan maximaal 586 km range uit.

Aan de publieke paal of de laadbox thuis laadt de Tavascan via een driefase lader met maximaal 11 kW. Aan de DC snellader haalt de Tavascan een licht teleurstellende maximale laadsnelheid van 135 kW. Blijkbaar is de laadcurve wel vrij vlak, want van 10-80% laden duurt dan wel weer maar 28 minuten.

Twee versies van de Tavascan

Alle laffe versies van het MEB-platform laat Cupra voorlopig in de kast liggen. De twee aandrijflijnen die er wel komen, zijn relatief potent (hoewel de waarde van de PK in ev-land aan nogal wat inflatie onderhevig is).

De Tavascan Endurance is de voorlopige instapper en de versie met de grootste actieradius (586 km). De achterwielen worden aangedreven door een enkele elektromotor die 286 pk en 545Nm sterk is. Het is voldoende voor een sprint naar de 100 in 6,8s, terwijl de topsnelheid begrensd is op 180 km/u.

Nog leuker is de vierwielaangedreven Tavascan VZ die maximaal 340 pk en 545 Nm heeft. Dat vertaalt zich niet in een hogere topsnelheid, die blijft begrensd is op een vrij tamme 180 km/u. De sprint naar de 100 duurt 5.5s, maar de keerzijde is dat de WLTP range iets kleiner is: 522 km.

Zo rijdt de Cupra Tavascan

Met de Cupra Tavascan Endurance kon ik tijdens test niet rijden, we kregen alleen snelste Tavascan VZ mee. De VZ heeft altijd vierwielaandrijving, op de achteras is een permanent synchroonmotor gemonteerd die 210 kW levert. Op de vooras zit een asynchrone motor die bij inactiviteit minder weerstand genereert en maximaal 80 kW levert.

Het gros van het vermogen wordt naar de achterwielen gestuurd, een duidelijke pre bij een sportieve rijstijl. Met een maximaal vermogen van 340 pk mag je in een vrij zware elektrische SUV ook weer geen wonderen verwachten: het is geen hotrod met een hilarische pk-gewichtsverhouding.

Toch kan je goed tempo maken met de Cupra Tavascan VZ, het is een rappe auto die best grappig stuurt voor het soort auto. Het ESP is helaas wel erg aanwezig (ook in de stand Off, uit is het dan zeker niet). Voor de gemiddelde koper is dat nauwelijks probleem, maar apart is het wel dat Cupra een stand inbouwt die niet levert wat die belooft.

Meestal is het comfort acceptabel, maar de Tavascan kan zich ook wat misdragen op grotere oneffenheden. Om zo’n zware EV sportieve genen mee te geven, is een wat hard onderstel nodig. Op sommige hobbels op snelheid raakt de boel dan net wel/ net niet uit balans. Als je er gevoel voor hebt, dan merk je dat het beter kan. Op scherpere drempels is ook wel te voelen dat de Cupra Tavascan ruimschoots over de twee ton schiet.

Zijn er nog minpunten

De snellaadsnelheid maakt weinig indruk. Dat is niet alleen jammer op de lange ritten richting de Costa Brava, maar ook zonde van de tijd voor al die mensen zonder eigen laadpaal. Die moeten vaker snelladen en dan sta je langer te wachten.

Aan de bar sta en op de autobahn rijd je voor lul in deze EV. Een beetje onderhouden 90 pk TDI uit het begin van dit decennium haalt méér dan 180 echte kilometers, dat is door mij persoonlijk geverifieerd bij de Franse Gendarmerie. Met 286 of 340 pk mag een topsnelheid best met een “twee” beginnen.

Killer features

Het is een fris gestylde crossover met moderne materialen. De koers die Cupra heeft ingezet, is wat ons betreft succesvol. In het interieur is er een lekker groot scherm en een middenconsole als ruggengraat. Het dashboard heeft een vleugelvorm en uiteraard zijn weer overal die geinige koperen accenten te vinden.

Alternatieven

Nee niet weer een Model Y, die trouwens qua afwerking en materiaalgebruik een modderfiguur slaat naast deze Cupra. Ook in eigen stal is er nogal wat concurrentie: de ID.5 GTX en Enyaq Coupé zijn technisch in grote mate identiek. De Cupra Tavascan heeft wel veel meer eigen smoel en een lekker interieur. Afhankelijk van de prijsstelling zou mijn voorkeur dan eerder uitgaan naar de Spanjaard.

Conclusie test Cupra Tavascan

Cupra’s tweede elektrische merk zou een hit kunnen zijn, maar dan moet de prijs ook kloppen. Dat is het laatste stukje van de puzzel wat we nog niet kennen. De rest van de Cupra Tavascan overtuigt wel, het is een ruime, sportieve crossover met relatief moderne elektrische aandrijflijn.