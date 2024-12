Cupra doet EV’s in de uitverkoop en plaagt Volkswagen

Meer uitvoeringen, een VZ Exterme-versie en een flinke prijsverlaging op elektrische Cupra’s.

Het einde van 2024 komt in zicht terwijl we dit artikel tikken. Voor het nieuwe jaar wil Cupra nog snel wat EV’s van de hand doen. De twee elektrische modellen in het assortiment van Cupra, de Tavascan en Born, krijgen nieuwe uitvoeringen waar ook een nieuwe minimale prijs bij hoort.

Laten we beginnen met de populairste Cupra in Nederland: de Born. Tot het begin van december 2024 werden er 1.247 Borns in Nederland geregistreerd van de in totaal 2.096 Cupra’s. Om dit aantal verder op te schroeven, brengt Cupra de Limited-editions. Van iedere huidige uitvoering komt er een limited edition. Hoe limited deze editions zijn, zegt Cupra dan weer niet. Zolang de voorraad strekt?

Prijzen van de Cupra Born

Uitvoering Oude prijs Prijs Limited Edition Voordeel Born Essential € 37.490,- € 34.990,- € 2.500,- Born Business € 39.990,- € 37.490,- € 2.500,- Born Performance € 42.990,- € 39.990,- € 3.000,- Born VZ € 51.985,- € 49.990,- € 1.995,-

Wie het meeste voordeel wil pakken, moet dus voor de Performance gaan. Deze versie heeft net als de uitvoeringen eronder een 231 pk sterke elektromotor en 59 kWh accupakket. Wie in de prijslijsten duikt, valt op dat de topper, de VZ, ook op de oude prijslijst staat voor € 49.990,-. Het verschil zit hem in het VZ Pack dat Cupra gratis op de Limited Edition zet. Dit pakket kost normaal gesproken € 1.995,-.

Concurrent van de Born

Het beste vergelijkingsmateriaal voor Cupra is natuurlijk baasje Volkswagen. Eens zien of de Cupra’s strijd kunnen bieden qua prijzen.

Volkswagen ID.3 Oranje Edition (170 pk, 388 km range): € 35.990

Cupra Essential Limited Edition (231 pk, 427 km range): € 34.990,-

Volkswagen ID.3 Pro (204 pk, 434 km range): € 39.990,-

Cupra Born Business Limited Edition (231 pk, 551 km range): € 37.490,-

Volkswagen ID.3 Pro S (204 pk, 557 km range): € 42.990,-

Cupra Born Performance Limited Edition (231 pk, 551 km range): €39.990,-

Volkswagen ID.3 GTX Performance (326 pk, 595 km range): € 51.990,-

Cupra Born VZ Limited Edition (326 pk, 593 km range): € 49.990,-

Kijk eens aan: Cupra duwt Volkswagen nog verder het graf in. De vergelijkbare modellen zijn niet alleen goedkoper; ze zijn in de meeste gevallen ook nog eens sterker en komen verder.

Cupra Tavascan

Ook de grotere EV van Cupra mag weg voor minder euro’s. Tevens geeft Cupra de topuitvoering van de Tavascan een andere naam. Deze heette eerder de VZ Adrenaline en gaat nu door het leven als VZ Extreme. Ga je voor de instapmodellen, dan heb je 286 pk aan elektrisch vermogen onder je rechterpoot. Als je een beetje zuinig rijdt, haal je 568 kilometer. De nieuwe topper levert nog steeds 340 pk en haalt een maximale actieradius van 514 kilometer. De prijs van de Cupra Tavascan is bij de VZ Extreme het hardst gedaald.

Prijs van de Cupra Tavascan

Uitvoering Oude prijs Nieuwe prijs Voordeel Tavascan Business € 49.990,- € 48.990,- € 1.000,- Tavascan Adrenaline € 56.490,- € 52.990,- € 3.500,- Tavascan VZ Extreme € 62.990,- € 58.990,- € 4.000,-

Concurrent van de Cupra Tavascan

Wederom vergelijken we het aanbod met de ID-tegenstander van Volkswagen. Wordt de grote EV van Cupra ook interessanter dan de evenknie van VW? Laten we voorop stellen dat de Pure-uitvoeringen van de ID.5 (170 pk en maximaal 370 km range) teveel onder doen voor de Cupra-modellen. Daarom starten we met de Pro-versie.

Volkswagen ID.5 Pro (286pk, 558 km range): € 53.990,-

Cupra Tavascan Business (286 pk, 568 km range) € 48.990,-

Volkswagen ID. Pro (286pk, 558 km range): € 53.990,-

Cupra Tavascan Adrenaline (286 pk, 568 km range): € 52.990,-

Volkswagen ID. GTX (340 pk, 534 km range): € 61.490,-

Cupra VZ Extreme (340 pk, 514 km range): € 58.990,-

Ook hier zijn de elektrische Cupra’s goedkoper dan de Volkswagens. Je zou bij de topvariant nog kunnen beargumenteren dat de actieradius van de VW groter is, maar die 20 kilometer zou ik op de koop toenemen. En dan rijdt je ook nog eens in een toffere auto om te zien. Of ga je liever voor nog een maatje groter en (gedeeltelijk) benzine-aandrijving met de Terramar?