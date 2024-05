Daar is ‘ie dan: de állerlaatste Bugatti Chiron

De Bugatti Chiron l’Ultime is de 500ste en tevens laatste Chiron.

We wachten met spanning op de opvolger van de Chiron, maar eerst moet er nog even afscheid genomen worden van de Chiron. Het wachten was op een allerlaatste speciale uitvoering. Nu is het dan zover: dit is de Bugatti Chiron Super Sport Lul… eh… l’Ultime.

Volgens Bugatti is deze laatste Chiron een eerbetoon aan de allereerste Chiron die de wereld te zien kreeg. Dat was de auto die in 2016 op Genève stond. Die was uitgevoerd in two-tone met twee kleuren blauw. Diezelfde kleuren komen dus terug op de l’Ultime, maar dan met een kleurovergang.

Als je goed kijkt staat er ook nog het een en ander geschreven op de auto. Op de zijkanten en de onderkant van de spoiler staat het getal 500, want zoveel exemplaren zijn er gebouwd. Op de deuren staan de namen van allerlei plekken die belangrijk zijn geweest voor de Chiron. We hebben lang gezocht, maar Rotterdam staat er helaas niet tussen.

Nog een uniek detail is de grille. In plaats van een honigraatpatroon heeft het gaas in de grille horizontale en verticale lijnen, net als de vooroorlogse Bugatti’s. Het blauwe thema wordt ook doorgezet in het interieur. Op de stoelen en de hoofdsteunen wordt je er nog eens aan herinnerd dat dit echt nummertje 500 is.

De laatste Chiron is een Super Sport, zoals de Bugatti-kenners al gezien hadden aan de longtail. De Super Sport is de auto die de magische 300 mph (490 km/u)-grens doorbrak. Dit is echter niet de Super Sport 300+, maar de normale Super Sport. Die is begrensd op slechts 440 km/u, wat natuurlijk een beetje mager is als je lekker wil stampen op de Autobahn.

Met de l’Ultime komt er niet alleen een einde aan het Chiron-tijdperk, maar ook aan het W16-tijdperk. Gelukkig krijgt de Chiron een waardige opvolger, met een V16 in plaats van een W16. Die krijgen we als het goed is in juni te zien.