Range Rover Sport SV – test en video

Vergeet die brave plug-ins, de Range Rover Sport SV met V8 uit deze test, die wil je hebben.

Eigenlijk hoort het zo he. Een V8 in een Range Rover, ook in de Range Rover Sport. Natuurlijk zijn de PHEV’s en zescilinder diesels ook prima auto’s, maar je schaft geen Range Rover (Sport) aan omdat het allemaal zo praktisch en degelijk is.

Overigens komt de populariteit van het genre in het algemeen en de Range Rover Sport in het bijzonder wel doordat het zulke makkelijke en praktische auto’s zijn. Een beetje bodemvrijheid (handig voor al die nare drempels), een makkelijke instap, een hoge zit en een beetje ruimte. Het zijn alle saaie criteria om toch voor een Range Rover Sport te kiezen.

Een nieuwe V8

Range Rover heeft afscheid genomen van de heerlijke vijf liter grote V8 met supercharger. Steeds strenger worden milieu-eisen zijn vaak de nekslag voor dit soort fossielen. Gelukkig is er een meer dan waardige opvolger gevonden bij BMW.

De Range Rover Sport SV krijgt nu de 4.4 Twin Turbo V8 benzinemotor met mild hybrid-technologie, die een vermogen van 467 kW (635 pk) en 750 Nm koppel produceert. Belangrijk voor Nederlandse kopers is dat de CO2-uitstoot met 15% is afgenomen (minder belasting!), voor de rest van de wereld is de extra power een stuk belangrijker. Totaal is er een plus van 60 pk en 50 Nm te noteren.

De prestaties zijn dan ook voldoende: de SV in sprint in 3,8 seconden van 0-100 km/u en haalt een topsnelheid van 290 km/u. Binnenin klinkt de V8 helemaal geweldig, maar het geweld buiten valt wat tegen. Leuker gaan al die EU regels het niet maken, de eisen aan zowel geluid als emissie maken dat de gaafste dagen inmiddels wel achter ons liggen.

Hoe rijdt de Range Rover Sport SV

Om zo’n grote loeder echt goed te laten sturen is nogal wat technologie nodig en de engineers bij Range Rover hebben zich gelukkig niet ingehouden. De Range Rover Sport SV heeft een tot 25 mm lager onderstel en een zogenaamd 6D Dynamics schokdempersysteem. Dat werkt naadloos met andere onderstel- en dempingsystemen zoals Intelligent All-Wheel Drive, All-Wheel Steering, Torque Vectoring by Braking, Configurable Dynamics en Active Locking Rear Differential.

Dankzij al deze technologieën kan de Range Rover Sport SV een dwarsversnelling tot 1,1G halen op all-season banden. Het is nogal een prestatie, maar tegelijkertijd gaat niemand het circuit op met zijn Range Rover Sport. Tenzij je trackdaytoy achterop de trailer staat, dan kom je misschien nog eens in het paddock.

Er is inderdaad ontzettend veel grip met 305 mm brede banden achter en een halve graad meer camber in de SV mode. Dat heeft wel het speelse randje van de Range Rover Sport SV afgehaald. De vorige generatie was meer een hooligan, deze is wellicht een tikje te goed.

Zijn er nog minpunten

Krijg er maar eens één he, de Range Rover en Range Rover Sport zijn nogal populair. Dat maakt ook dat je heel erg niet uniek bent, als je er één bestelt. Al je buren in de straat hebben er ook één.

De Range Rover Sport is groot, hoog, breed, lang. De ruimte in het interieur valt verhoudinsgewijs tegen. En nee de Range Rover Sport is ook geen zevenzitter, maar neemt meer ruimte in dan een XC90.

Killer features

Het slaat als kut op Dirk, bij de 2.650 kg zware Range Rover Sport SV, maar er is in het Verenigd Koninkrijk stevig nagedacht over gewichtsbesparing. Vervolgens gingen de engineers blijkbaar naar de pub voor een pint, anders laat je geen 2.6 ton zware SUV van de band rollen.

Flauwigheid natuurlijk, want gelukkig zijn er nog wel wat innovaties die een gewichtsbesparing opleveren. De optionele 23-inch Carbon Fibre velgen zijn een wereldprimeur voor een productieauto, de besparing is 9 kg per velg. Grappig feitje is dat de voorvelgen zijn van een speciale hittewerende coating om het carbon te beschermen tegen de hitte van de voorremmen.

Dat de logo’s, diverse aerodynamische elementen en de motorkap van carbon zijn, zet niet echt zoden aan de dijk. Het Brembo Carbon Ceramic Matrix-remsysteem levert wel een zinnige besparing: dat scheelt ook weer 34 kg aan onafgeveerd gewicht.

Met behulp van de SV knop onderin het stuurwiel zet je de Range Rover Sport SV meteen in full-attack-modus. Daar worden wij inmiddels wel blij van, want dit soort auto’s wordt gekenmerkt door te veel systemen die kunnen worden ingesteld.

Alternatieven

De BMW V8 kan ook in een BMW-koets worden gelepeld. Sterker nog, er is best veel keuze: X5M, X6M en XM. De connaisseur gaat echter voor de Alpina XB7, nog meer ruimte, nog exclusiever en onovertroffen qua rijeigenschappen.

Als het perse Brits moet zijn, is de financiële stap naar de Aston Martin DBX niet eens zo gek groot. De DBX 707 is nog sneller, stuurt nog beter en is een tandje exclusiever. Maar of die mooier is….

Prijs en conclusie Range Rover Sport SV test

Als je naar de prijs moet vragen, dan ben je mogelijk niet de doelgroep. Maar het is 285.322 euro, een vrij heftige investering, die deels zo hoog uitvalt door de belachelijk hoge belastingen in Nederland. Grappig genoeg zijn de carbon wielen maar 8 mille. Ik zou iedere dag me zorgen maken over stoeprandjes, maar het is een doodzonde om ze niet mee te bestellen op de Range Rover Sport SV.