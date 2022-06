Formule 1 straks live bij Netflix te zien?

Formule 1 live bij Netflix? Oei, als Max Verstappen daar dan nog maar wel aan mee wil doen…

Formule 1 is ‘booming business’. Niet alleen voor de deelnemende teams en coureurs, maar ook voor de gelukkigen die de races mogen uitzenden. Want al kost het een godsvermogen om de rechten te krijgen, alle zenders buitelen over elkaar heen om dit voor elkaar te krijgen.

Bij ons is Viaplay nu de gelukkige. Over de kwaliteit (of het gebrek daaraan) is inmiddels al genoeg gezegd, maar wij ter redactie zouden er niet rouwig om zijn als er zich binnenkort een nieuwe aanbieder zou melden. Want mijn hemel, wat is dat Viaplay toch verschrikkelijk abominabel. Juk.

Oh, sorry, we zouden er niets meer over zeggen… Excuses.

Netflix wil ook live Formule 1 uitzenden

Maar nu lijkt het erop dat onze gebeden worden verhoord, er heeft zich namelijk een partij gemeld die ook wil meedelen in de Formule 1-taart. Of beter gezegd, ze willen een nog groter stuk van de Formule 1-taart. We hebben het natuurlijk over Netflix.

De series- en filmboer heeft namelijk al enorm veel succes met hun jaarlijks terugkerende serie Drive to Survive, waarin het afgelopen F1-seizoen -extra gedramatiseerd en op meerdere punten onjuist- wordt nabeschouwd. Live de races uitzenden zou voor Netflix een enorme opsteker zijn.

Netflix kan wel wat extra kijkers gebruiken

En een opsteker kan Netflix gebruiken, wat heet. Het gaat namelijk niet zo lekker bij onze Amerikaanse vrienden. Het aandeel bijvoorbeeld is van een steady 600 dollar gezakt naar minder dan 100 Amerikaanse pieken. Dat komt omdat er steeds meer mensen afhaken omdat ze liever naar een andere aanbieder kijken.

Als ze de Formule 1 live zouden kunnen gaan uitzenden, zou dat een hele bak nieuwe abonnees opleveren, daarvan zijn ze overtuigd bij Netflix. En daarom is het grote bieden nu al begonnen. Al zullen de rechten niet voor een schijntje verkocht worden…

100 miljoen of meer voor de rechten

Vijf jaar geleden kon ESPN de Amerikaanse rechten nog voor 5 miljoen dollar per seizoen in hun bezit krijgen, maar dat bedrag is nu een beetje te laag. Liberty Media hoopt er voor de komende vijf jaar namelijk 100 miljoen voor te krijgen. ESPN heeft daarom alvast een bod van 70 miljoen gedaan.

Voor Netflix wordt het dus flink met het chequeboekje zwaaien, willen ze als winnaar uit de bus komen. Temeer omdat ook Amazon en NBC mee gaan dingen. Reken dus maar op een bedrag dat flink boven die 100 miljoen uit gaat komen. Maar als dat lukt, kunnen we in Nederland met een VPN wél op Netflix live naar de Formule 1 kijken.

Nu maar hopen dat Max Verstappen nog wel mee wil doen met de races als Netflix die uit gaat zenden…

