Cupra Tindaya, de grootste Cupra ooit [video]

Een joekel van een SUV. Op de IAA staat Cupra met de bijzondere Tindaya.

Kumbaya, My Lord, Kumbaya.

Ja het lijkt erop, maar in dit geval Tindaya. Gaan we je meteen vertellen waar deze naam vandaan komt. Tindaya komt van een vulkaan op Fuerteventura op de Canarische eilanden.

Een ruig eiland, wat ook weer een link is naar het Spaanse merk. Want het mag allemaal wat ruiger en leuker bij Cupra in vergelijking met sommige andere Volkswagen-merken. Kunnen wij ons helemaal in vinden. De koperkleurige tinten van die berg zijn vertaald naar het koetswerk, dat verloopt van diep metallic grijs naar beige.

De familie-SUV zal niet zo in deze vorm morgen in de showroom staan. Dit is een studiemodel en de grootste Cupra ooit. Met een lengte van 4,72 meter is de Tindaya zelfs langer dan een Formentor en groter dan de Terramar. Hij staat op 23 inch wielen, wat wel echt fors in. Met een productieauto moet je meer rekenen op 21 inch of 22 inch.

De neus is voorzien van een ‘shark nose’ inclusief verlicht Cupra-logo. Dat ziet er natuurlijk lekker scherp uit. Aan de achterkant zien we een dubbele spoiler en een doorlopende lichtbalk.

Suicide doors en 2+2-interieur

De showcar heeft tegen elkaar openende deuren, waardoor de toegang tot het interieur vrij spel krijgt. Binnen tref je een 2+2-configuratie met zogenaamde CUPBucket-stoelen die meer doen denken aan designmeubels dan aan autostoelen.

Centraal staat de ‘Driver Axis’, een cockpit die volledig om de bestuurder heen is ontworpen. Het dashboard bestaat uit meerdere lagen en het stuur is een kruising tussen een race- en gamecontroller, compleet met satellietknoppen. Hadden we al gezegd dat dit een concept is?

Cupra benadrukt dat de Tindaya een showcar is. Productieplannen zijn er (nog) niet, maar deze design-elementen gaan we ongetwijfeld terugzien in toekomstige modellen. Check ook de video die we maakten met dit concept waarin Wouter de auto aan je voorstelt.