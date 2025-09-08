We zeggen vreselijk snel, omdat het ook echt vreselijk snel is. Petje af AMG…

De Concept AMG GT XX was zoals je natuurlijk hebt gezien onlangs nog in Nardò waar hij met 25 records iedereen liet zien dat axiale fluxmotoren en direct gekoelde accu’s niet alleen werken maar ook echt indruk maken. @wouter vond het zelfs een indrukwekkende auto en je weet, dan is het echt bijzonder.

En dat is het ook. De records die de Concept AMG GT XX neerzette zijn simpelweg indrukwekkend. En een van de belangrijkste records hadden we nog niet met je gedeeld. Inderdaad, hoe vreselijk snel laadt die auto eigenlijk? Spoiler; heel erg snel, maar echt.

Dit is hoe vreselijk snel de nieuwste AMG kan opladen

Ken je de term Megawattladen? Dat is -de naam zegt het al- 1000 kW je accu intrappen. Lijkt een utopie, maar niet voor deze AMG. Deze auto haalde namelijk een laadpiek van 1.041 kW en om het nog indrukwekkender te maken gebeurde dat niet na minuten wachten, maar al een halve seconde na het starten van de sessie.

Vervolgens wist hij het vermogen van 1.000 kW ruim tweeënhalve minuut vast te houden. Via een vloeistofgekoelde CCS kabel liep er 1.176 ampère doorheen en werd er in één minuut 17,3 kWh in de accu gejast wat neerkomt op 125 kilometer WLTP actieradius erbij.

En dan gaan we nu even de nerd uithangen met allerhande technische details. Moet soms ook…

Deze bizarre prestaties zijn mogelijk dankzij een volledig nieuw ontwikkelde accu uit Affalterbach met cilinders die eerder aan Formule 1-technologie doen denken dan aan een straatauto. Zogeheten NCMA cellen in een slank formaat met meer dan 300 Wh per kilo energiedichtheid verpakt in een lasergelaste aluminium behuizing zorgen voor efficiëntie en robuustheid.

Deze knappe jongen kan Megawattladen

Elke cel wordt afzonderlijk gekoeld door een elektrisch niet geleidende olie zodat het hele pakket onder alle omstandigheden zijn maximale prestaties kan leveren. Met meer dan 800 volt systeemspanning worden kabels lichter en laadtijden korter. En dat terwijl het thermomanagement de boel precies regelt.

Wat deze prestatie extra bijzonder maakt is dat niet alleen de auto maar ook de infrastructuur op dit niveau meedoet. Samen met Alpitronic ontwikkelde Mercedes een prototype laadstation dat de kracht van een trucklader combineert met de handzaamheid van een dunne CCS kabel. Het resultaat is een systeem dat een megawatt aankan zonder gedoe.

De inzichten uit deze praktijktests worden direct meegenomen naar de laadparken die Mercedes vanaf 2026 in Europa en Noord Amerika wil neerzetten. Daarmee wordt duidelijk dat het merk niet alleen auto’s bouwt die sneller rijden dan alle anderen, maar dat dus ook is aan de laadpaal.

Erg indrukwekkend Mercedes AMG!