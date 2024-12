Cupra Terramar test – de Tiguan, maar dan spannend

Wil je wat meer pit geven aan je gezinsleven: schuif de familie deze Cupra Terramar in.

Cupra is on a roll, maar wil nog steeds verbreden qua gamma. Sinds 2018 verkochten ze al 700.000 auto’s via 800 Cupra garages. Dealers zijn zo 2023 hé. Hoewel in het Nederland straks ook weer 2023 wordt, want Cupra’s komen ook bij reguliere dealers te staan.

De naam Terramar komt ook niet uit de lucht vallen. Sinds 2018 zijn we al talloze keren op het Autòdrom de Sitges-Terramar geweest. Het is een oude kombaan, waar maar een enkele keer op geracet is. Inmiddels is de betonrot goed ingezet en groeien er op diverse plaatsen struiken uit het beton. Toch kan er nog steeds (met beleid) worden gereden en dus mochten we ook mee voor een aardedonker rondje in de nieuwe Terramar op Terramar.

Waar past de Terramar

Als ik ruzie met Cupra zocht, dan zou ik zeggen dat de Terramar de Spaanse Tiguan is. Qua formaat klopt dat in ieder geval en daarmee is de Terramar een maatje groter dan de Ateca. Die krijgen we in Nederland niet meer als Cupra en daarom laat ik nog wel eens een traantje. Je denkt dat ik jullie loopt te dollen, maar de Cupra Ateca was een Golf R met meer ruimte.

Als je een Terramar ziet, dan zal je vermoedelijk niet lang twijfelen of het een Cupra is. In het sharknose-front zitten koplampen waarin drie driehoekige LED-units te vinden zijn. Aan de achterzijde vind je een verlicht CUPRA-logo en Terramar-aanduiding. De bronzen accenten en de (optionele) matte exterieurtinten beschikbaar maken het plaatje af.

Alleen Terramars met een stekker voor Nederland

De brave 1.5 milhdybride, de 204 pk 2.0 TSI en de lauwe 2.0 TSI met 265 pk gaan ons land voorbij. Echt rampzalig is het niet, de vraag is hoeveel goedkoper een Terramar 1.5 TSI met het Nederlandse belastingklimaat zou zijn.

Er blijft nog wel wat keuze over, want er zijn twee Terramar PHEV’s die wel veel componenten delen. De 1.5 TSI wordt in beide gevallen gecombineerd met een elektromotor die 115 pk/330 Nm levert. Daarmee is de elektrische motor sterk genoeg om comfortabel elektrisch te rijden. Zeker omdat er maar liefst een 19,7 kWh grote accu aan boord is. In theorie moet je er tot 121 kilometer elektrisch mee kunnen rijden. Daarna kan je laden via een driefase aansluiting met 11 kWh of via een 50 kWh DC snellaadfunctie.

De basis Terramar eHybrid heeft 204 pk, maar tijdens deze test reden we alleen met de sterkere Cupra Terramar VZ. De 1.5 TSI levert 177 pk en 250 Nm aan koppel. Het systeemvermogen van de Terramar VZ is 272 pk en er is maximaal 400Nm beschikbaar.

De Terramar is geen kleine jongen en weegt rijklaar 1.905 kg. Het is dus eerder een vlotte auto, dan dat je iedere stoplichtsprint gaat winnen. De 0 naar 100 doet de Terramar VZ in 7.3s. Om je een idee te geven: de 265 pk sterke 2.0 TSi zonder accu’s doet het bijna anderhalve tel sneller. Leuk he, stekkeren?

De topsnelheid is 215 km/u. Daarmee blaas je iedere EV uit het water, maar voor een auto met 272 pk valt het stiekem weer een beetje tegen.

De meest praktische, maar ook de lafste Cupra

Sorry Cupra. Dit is echt een Tiguan met koperen accenten. De Terramar heeft standaard het sportonderstel en progressieve besturing, maar dat is niet genoeg om er echts iets spannends van te maken. Cupra is letterlijk een afkorting voor cup racing. Met 2.000 kg trekgewicht kan je inderdaad best een leuke race-Ibiza achter je Terramar vervoeren. Daar houden de echt sportieve prestaties dan wel op. Het is een prima auto en het Cupra sausje aan styling is leuk. De Terramar is echter ook de minst sportieve Cupra waarin ik ooit in heb gereden.

Vermoedelijk is de doelgroep daar ook niet echt naar op zoek, dus het hoeft het verkoopsucces van de Cupra Terramar niet in de weg te staan.