Autoverkoop Augustus 2021, BMW in top 5!

De cijfers van de autoverkoop augustus 2021 periode heeft een verrassende nummer 5.

De cijfers voor de autoverkoop augustus 2021 zijn binnen! Tegenwoordig is het altijd even afwachten of het nu drama of hosanna is. In sommige gevallen kan de markt instorten, maar zijn er een paar specifieke modellen die de schade beperken. Denk voornamelijk aan bepaalde elektrische auto’s met gunstige bijtelling.

Dat is nu deels ook het geval. De cijfers van de autoverkoop augustus 2021 zijn 17 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen was de markt een beetje aan het opkrabbelen c.q. compenseren van een dramatische corona-periode.

Chiptekort

Bovag en RAI Vereniging laten weten dat augustus 2021 niet een al te beste maand is vanwege de beschikbaarheid. Dankzij chipterkorten zijn er nu eenmaal te weinig auto’s die afgeleverd kunnen worden. De voorraden slinken erg snel en de wachttijden zijn lang. Dat verklaart ook deels waarom occasions relatief populair (en duur) zijn op het moment.

Autoverkoop Augustus 2021 – merken

In de merken top 5 staat er eentje fier bovenaan: Kia! Zoals je straks hieronder kunt lezen, hebben ze maar liefst twee modellen in de top 5. Volkswagen staat op nummer 2 met dik 2.000 exemplaren, Toyota volgt op de voet. In veel gevallen zien we ‘value-for-money’-merken of middenklasse merken. Wat dat betreft is de vijfde positie van premium merk BMW opvallend. Dat merk heeft meerdere modellen die het goed doen, zoals de 1 Serie, 2 Serie Gran Coupé, 3 Serie, X3 en X5. Overigens gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat BMW wel vaker de top 5 haalt.

Kia (2.620) Volkswagen (2.046) Toyota (1.839) Skoda (1.479) BMW (1.242)

Autoverkoop Augustus 2021 – modellen

Als we kijken naar de best verkochte modellen van 2021, dan zien we dat ze het druk hebben bij de Kia-dealer. Ze hebben nét hun nieuwe Sportage onthuld, maar voor nu is het de Niro die niet is aan te slepen. In veel gevallen gaat het om een e-Niro (zakelijk), maar ook de gewone hybrides vinden gretig aftrek bij particulieren.

Kia Niro (1.177) Toyota Yaris (668) Volkswagen Polo (645) Kia Picanto (527) Skoda Enyaq

Alfa Giulia

Uiteraard willen jullie weten hoeveel Alfa Romeo’s verkocht zijn afgelopen maand. Van de Giulia werden er 9 op kenteken gezet, de Stelvio was goed voor 6 stuks. Sowieso was het geen maand voor Italiaanse merken, want van de Maserati Ghibli en Levante werden allebei 1 exemplaar verkocht. De Ferrari Roma was een relatief succesje met 4 exemplaren in één maand! Check hier de complete lijst!