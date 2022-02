Dit zijn de duurste auto’s die deze week geveild zijn

Er is weer een partijtje auto’s geveild voor bedragen met zeven cijfers voor de komma.

Deze week werd er weer eens flink met geld gesmeten door de rijken der aarde. Het prestigieuze veilinghuis RM Sotheby’s hield namelijk een veiling in Parijs, waarbij er de nodige gewilde auto’s onder de hamer gingen. Bij de meeste daarvan was er een steigerend paard op de motorkap te vinden.

Dit had vooral te maken met het feit dat er een complete Ferrari-collectie geveild werd. Het gaat om de verzameling van de heer Petitjean, die we onlangs al behandelden. We moeten eigenlijk zeggen: een deel van de verzameling. Eerder werden er ook al bijna 100 auto’s van hem geveild.

De veilingmeesters kunnen tevreden zijn, want van de 56 auto’s werden er 50 verkocht. De totale opbrengst bedroeg €24,5 miljoen. Het topstuk was de Ferrari 288 GTO van Petitjean, die alle verwachtingen overtrof. RM Sotheby’s rekende op zo’n €2,5 miljoen, maar het hoogste bod was uiteindelijk €3,5 miljoen. Tel uit je winst.

Op dezelfde veiling ging ook de kleinzoon van de 288 GTO onder de hamer: de F50. Deze bracht bijna evenveel op, namelijk €3,44 miljoen. Dit ondanks het feit dat de F50 minder zeldzaam is. Daar zijn er namelijk 349 van gebouwd, tegen 272 GTO’s.

Tussen alle Ferrari’s door werden er ook nog wat auto’s van andere merken verkocht. Een Bugatti EB110 GT was bijvoorbeeld goed voor €1,8 miljoen en een 300 SL Roadster ging weg voor €916.250. Dat is overigens een schijntje vergelijken bij de 300 SL Gullwing die vorige week werd geveild. RM Sotheby’s veilde in Arizona namelijk een exemplaar voor dik 6 miljoen. Dit was meteen de duurste 300 SL ooit geveild.

De volledige top 10 met de duurste auto’s van de veiling in Parijs zag er als volgt uit:

Ferrari 288 GTO: €3.464.375 Ferrari F50: €3.436.250 Ferrari 275 GTB/4: €2.367.500 Ferrari 550 GTC: €1.900.000 Bugatti EB110 GT: €1.805.000 Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso: €1.186.250 Ferrari 250 GT Series II Cabriolet: €1.141.250 Aston Martin DB4 Convertible: €1.130.000 Mercedes 300 SL Roadster: €916.250 Fiat 8V Coupé: €905.000

Foto’s: RM Sothebys