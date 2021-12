Dacia Jogger is de goedkoopste zevenzitter van het moment

De Dacia Jogger zou zomaar eens een hardloper kunnen worden in de Biblebelt.

Als je vijf kinderen op de wereld hebt gezet is het leven waarschijnlijk al duur genoeg. En dan moet je ook nog een lel van auto kopen als je die allemaal wilt vervoeren. Je kunt natuurlijk gaan voor een tweedehands refocontainer, maar daar maak je niet bepaald de blits mee. Gelukkig kun je nu bij Dacia terecht voor een gloednieuwe zevenzitter, die toch schappelijk geprijsd is. En zelfs een soort van hip.

Als het om goedkope zevenzitters gaat heeft Dacia een naam hoog te houden. Ze hadden namelijk met de Logan MCV lange tijd de goedkoopste zevenzitter. De tweede generatie was echter niet meer met zeven zitplaatsen te krijgen. Gelukkig was daar de Lodgy, die opnieuw de goedkoopste zevenzitter was.

Dit jaar heeft Dacia een gloednieuwe zevenzitter geïntroduceerd: de Jogger. Deze heeft standaard overigens vijf zitplaatsen, maar zeven zitplaatsen zijn gewoon mogelijk. De Jogger is een stuk hipper dan de Logan MCV en de Lodgy. Deze auto’s waren wel heel erg praktisch en functioneel.

De Jogger heeft een wat stoerdere uitstraling gekregen. Dit is namelijk een echte cross-over. Dankzij de nieuwe designtaal heeft het model ook een wat minder goedkope uitstraling.

Dat is allemaal niet belangrijk, de hamvraag is of de Dacia Jogger wederom de goedkoopste zevenzitter is. Die vraag kunnen we nu beantwoorden, want Dacia maakt vandaag de prijs bekend van de Jogger. De vanafprijs is €19.150. Dan heb je wel de vijfzitter. Met zeven zitplaatsen kom je uit op een vanafprijs van €20.150. En inderdaad, daarmee is de Dacia Jogger de goedkoopste zevenzitter die je momenteel kunt krijgen.

Voor dit bedrag krijg je een Jogger met een TCe 100 Bi-fuel-motor onder de kap. Deze levert 100 pk. Deze lust zowel benzine als lpg. Mocht je nog behoefte hebben aan 10 pk extra, dan is er ook een TCe 110.

We hebben al verklapt hoe de Dacia Jogger zich verhoudt tot de concurrentie, maar hoe groot is het verschil? En wat voor zevenzitters zijn er überhaupt nog? Nou, niet veel. De enige auto die nog een beetje vergelijkbaar is komt uit eigen huis: dat is de Renault Grand Scénic. Die is er vanaf €29.394. Dat is toch 10 mille duurder.

De enige verdere alternatieven zijn busjes. De Opel Combo, Citroën Berlingo, Peugeot Rifter en Toyota ProAce zitten allemaal op hetzelfde prijsniveau. Niet geheel ontoevallig, want het is allemaal dezelfde auto in een ander jasje.

Dacia Jogger: €19.150

Renault Grand Scénic: €27.020

Opel Combo Life: €29.919

Citroën Berlingo Multispace: €30.100

Peugeot Rifter: €30.430

Toyota ProAce City: €31.105

We kunnen dus concluderen dat de Dacia Jogger niet alleen de goedkoopste zevenzitter is, maar ook met afstand de goedkoopste.

De Dacia Jogger is per direct te configureren en te bestellen.