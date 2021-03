Zo voorkomt Dacia dat jij straks een ouderwets interieur hebt - Autoblog.nl

Flinke schermen in je auto zijn leuk als ze nog nieuw zijn, maar zien er snel verouderd uit. Dacia heeft een oplossing voor zo’n technisch ouderwets interieur.

Touchscreens en infotainmentschermen nemen een steeds grotere rol in bij auto’s. Je kan hier apps op installeren, liedjes mee luisteren, telefoongesprekken mee voeren en natuurlijk navigeren. Het probleem met deze systemen is dat je qua updates volledig afhankelijk bent van de autofabrikant. Als het merk ineens besluit om je auto niet meer van updates te voorzien, krijg je er nooit nieuwe functies bij of een nieuw uiterlijk. Zo zullen andere auto’s jouw interieur qua techniek in kunnen halen.

Het effect hiervan kan je duidelijk zien bij oudere auto’s. Neem een Jaguar XJ X350 uit 2004. Het scherm neemt een prominente plek in van de middenconsole, maar ziet er nu zwaar verouderd uit. Niet dat de rest van het interieur er ooit modern heeft uitgezien, maar dat even terzijde. Juist door dat scherm voelt de hele auto ouder aan dan nodig. Daarnaast zijn de digitale kaarten waarschijnlijk verouderd en komt deze auto uit een tijd voordat Spotify überhaupt bestond.

Natuurlijk is Android Auto en Apple Carplay hier een oplossing voor, maar bij sommige fabrikanten moet je hiervoor maandelijks betalen. Ook is het niet ondenkbaar dat over tien jaar ondersteuning voor Auto of Carplay ineens komt te verdwijnen. Bijvoorbeeld omdat je auto te oud is om nog met de nieuwste telefoons om te kunnen gaan. Tien jaar klinkt oud, voor een smartphone is dat het ook wel. Maar je gemiddelde auto kan dan nog een paar jaar mee.

Een andere oplossing zijn telefoonhouders, maar daar is niet iedereen fan van. Ze beperken het zicht als je deze tegen je raam plakt, of je mist er een ventilatierooster door. Daarnaast zorgt dit vaak voor een wirwar aan kabels over je dashboard.

Nu lijkt Dacia echter de perfecte oplossing te hebben bedacht om een ouderwets interieur te kunnen voorkomen. Een oplossing die ook nog eens supersimpel is ook. In feite zit er in je dashboard een klepje waarin je de smartphone kan klemmen. Een geïntegreerde telefoonhouder, dus. Vlak naast dit klepje zit een USB-poort om je telefoon op te kunnen laden. Koop een klein kabeltje, rol deze eventueel op met wat plakband en je hebt een vrij clean resultaat.

Bij Media Control, zoals Dacia het idee noemt, hoort ook een smartphoneapp. Gebruik je deze app, dan kan je smartphone via een Bluetooth-verbinding communiceren met je auto en werken de stuurknoppen bijvoorbeeld met je telefoon. Deze app is configureerbaar, zo kan je de knoppen die jij wil hebben op de juiste plekken zetten. Bellen kan met de app ook, evenals sms’jes oplezen.

De app geeft je tot slot ook inzicht in je brandstofverbruik en ‘gepersonaliseerde tips aan het einde van iedere reis’. Media Control introduceert Dacia voor het eerst bij de nieuwe Sandero. Vind je het helemaal niks om je eigen smartphone in de auto te gebruiken? Dan blijft Dacia een Media Nav-scherm aanbieden voor je Sandero.