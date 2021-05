Dit kost de het sportieve randje van de Skoda Enyaq - Autoblog.nl

Wat moet je bijlappen als je de Skoda Enyaq net wat leuker aankleedt met het Sportline pakket?

De meeste auto’s knappen op van een sportiever pakketje. Of nu gaat om R-Line, een AMG pakket of S-Line. Ook de Skoda Enyaq kun je wat meer sjeu geven door te kiezen voor het Sportline pakket. Maar tot voor kort was de meerprijs daar niet van bekend. Skoda geeft daar nu een antwoord op.

Skoda Enyaq Sportline

Tromgeroffel. Vanaf 4.100 euro kun je de Enyaq als Sportline uitvoeren, mits je voor de iV60 gaat. In combinatie met de iV80 moet je minimaal 4.700 euro betalen. Je krijgt dan 20 of 21-inch velgen, andere bumpers, sideskirts, zwarte details en donker getinte ramen achter. Tja, dat is het nu helemaal tegenwoordig hè. Wel tof is dat Skoda de Enyaq Sportline van een sportonderstel voorziet. De elektrische auto is voor 15 mm en achter 10 mm verlaagd.

Het interieur is helaas wat meer knap. Er is gekozen voor nep carbon sierstrips en nep leder (ook wel kunstleder genoemd). Dat is dan toch weer een beetje jammer. Qua uitrusting maken onder andere LED Matrix koplampen, LED achterlichten, een draadloze smartphone oplader en keyless entry deel uit van het Sportline pakket. Het resultaat is een Skoda zoals je ‘m op de foto’s ziet.