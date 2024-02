Volvo EX40 en EC40 prijzen met subsidie!

Nederlandse prijzen van de nieuwe Volvo EX40 en EC40 zijn bekendgemaakt.

Die hele transitie naar elektrische modellen, levert de marketingmensen de nodige hoofdbrekens op. Want aanvankelijk wil je je met een EV onderscheiden, zowel qua design en naam, om zo de hogere prijs te kunnen rechtvaardigen en te zorgen dat de Early Adopters met slaapzak bij jouw showroom voor de deur staan.

Maar op een gegeven moment haalt de tijd het in en is de naam niet meer onderscheidend en krijg je een beetje vreemde situaties. Bij Audi had je ‘e-tron’ versies (elektrische Audi’s) en de Audi e-tron zelf (een elektrische Audi).

Die Audi e-tron heet nu Q8 e-tron, heel slim. Bij Mercedes hebben ze aangegeven van het EQ-label af te willen en Volkswagen wil gewoon elektrische Golfs maken, geen ID.3’s. Ook bij Volvo maken ze het zich wat makkelijker. Dat doen ze namelijk door de Volvo XC40 Electric en C40 een nieuwe naam te geven.

Volvo EX40 en EC40

Vanaf nu identificeren die twee zich namelijk als EX40 en EC40. Opmerkelijk dus dat Volvo juist wél het elektrische aspect onderstreept met de naam. Het is op zich wel een logische keuze van het Zweedse merk (dat reageerders Chinees vinden), want Volvo heeft immers al de EX30 (kleine crossover) en EX90 (hele grote crossover). Met de nieuwe namen voor de EX30 en EC40 is duidelijk waar ze staan in de range.

De naam XC40 blijft overigens gewoon behouden voor de benzineversies en hybrides.

Performance software én Black Edition

Is er nog meer nieuws? Jazeker! Volvo komt namelijk ook met Performance-software. Het klinkt als oridinaire chiptuning, maar daar houden we wel van! Deze Performance-software zorgt ervoor dat je 34 pk extra krijgt en dus 442 pk in totaal onder de rechtervoet hebt. Wat je ermee moet: geen idee, maar je hebt het als de Performance-software besteld. Voordeel: je kan het ook bestellen voor je huidige XC40 Electric.

Het laatste nieuwtje is dat je de XC40, EX40 en EC40 kunt bestellen als speciale Black Edition. Normaliter kiezen mensen al best vaak zwarte lak, zwarte bekleding en de rest ook zwart, maar in dit geval heeft Volvo het al gedaan. Deze Black Editions zijn altijd Onyx-black, hebben 20 inch hoogglans zwarte velgen en en Charcoal-interieur. Oh, en zwarte badges, grille en raamlijsten zijn ook allemaal zwart.

Volvo EX40 en EC40 prijs

Volvo heeft de prijzen bekendgemaakt van de EX40 en de EC40. Het goede nieuws is dat de EX40 in aanmerking komt voor subsidie. De vanafprijs bedraagt 45.995 euro, met een fiscale waarde van 44.830. De subsidie op een nieuwe elektrische auto is in Nederland 2.950 euro op een cap van 45 mille. Daar valt de Volvo dus strategisch net binnen.

EX40 prijzen

Voor die 45.995 euro heb je de Essential te pakken. De Core Single Motor kost 48.995 euro of 51.995 als Single Motor Extended Range. De Business Edition is er vanaf 49.995 euro of 52.995 euro in het geval van de Single Motor Extended Range. Gaan we door naar de Plus, die is er vanaf 52.495 euro in de Single Motor en 55.495 euro in het geval van de Single Motor Extended Range óf 59.495 euro met de Twin Motor Performance.

Dan zijn we er nog niet! Er zijn drie aanvullende varianten. De Plus – Black Edition: 54.995 euro Single Motor, 57.995 euro Single Motor Extended Range of 61.995 euro als Twin Motor Performance. De Ultra, die er alleen komt als Single Motor Extended Range (58.495 euro) of als Twin Motor Performance (62.495 euro). Als laatste de Ultra – Black Edition. Die is eveneens alleen als Single Motor Extended Range (60.995 euro) of als Twin Motor Performance verkrijgbaar (64.995 euro).

EC40 prijzen

Hetzelfde verhaal, maar dan voor de EC40. Volvo zet de EC40 wat hoger in de markt, daar zijn de prijzen dan ook naar. In vergelijking met de EX40 is de EC40 niet als Essential te krijgen. In dit geval begint het bij de Core. Dan heb je het over 50.495 euro voor de Single Motor en 53.495 euro voor de Single Motor Extended Range.

De Business Edition is er vanaf 51.495 euro of 54.495 euro als Single Motor Extended Range. De Plus begint bij 53.995 euro, 56.995 euro of 60.995 euro met de Twin Motor Performance. De Plus – Black Edition is er vanaf 56.495 euro, 59.495 euro of 63.495 euro.

Door naar de Ultra, die kost minimaal 59.495 euro (Single Motor Extended Range) of 63.495 euro (Twin Motor Performance). Als laatste de Ultra – Black Edition, die begint bij 61.995 euro of 65.995 euro.

Concurrentie

Samengevat begint de Volvo EX40 bij 45.995 euro en de EC40 bij 50.495 euro. De EX40 is ook leverbaar via Care by Volvo, het flexibele autoabonnement van het merk. In dat geval beginnen de prijzen bij 749 euro per maand voor flex of 699 euro per maand voor een fixed abonnement.

Wat doet de concurrentie op dat vlak? De Volvo EX40 en EC40 vallen in de smaak bij veel Nederlanders. Eens kijken wat andere merken te bieden hebben.

Renault Scenic E-Tech 100% Electric – vanaf 42.470 euro

Volkswagen ID.4 – vanaf 44.990 euro

Skoda Enyaq – vanaf 44.990 euro

Volvo EX40 – vanaf 45.995 euro

– vanaf 45.995 euro BMW iX1 – vanaf 48.319 euro

Mercedes-Benz EQA – vanaf 52.546 euro

Audi Q4 e-tron – vanaf 54.835 euro

De Volvo EC40 is natuurlijk een EX40 met een aflopende daklijn. Concurrenten bieden dit ook, dus eens kijken wat ze doen qua prijzen.

Skoda Enyaq Coupé – vanaf 45.990 euro

Volvo EC40 – 50.495 euro

Volkswagen ID.5 – vanaf 53.990 euro

Audi Q4 e-tron Sportback – vanaf 56.885 euro

BMW iX2 – vanaf 63.507 euro

Meer lezen? Deze auto’s kregen een nieuwe naam bij de facelift!