Nieuwe Dacia Duster is helemaal officieel!

De nieuwe Dacia Duster heeft wel wat Jeep-esque invloeden en dat bedoelen we positief.

In veel gevallen weten we al een beetje van te voren welke modellen eraan komen. Automerken laten weleens een teaser zien en een hoge pief klapt al een beetje uit de school. Dat is met de Dacia Duster het geval. Volgens Laurens van den Acker moet Dacia een soort Jeep worden.

Met de Duster lijkt hij daden bij deze woorden te plaatsten. Dit is namelijk de compleet nieuwe Duster. Het model loopt al een tijdje mee (sinds 2010), dus is het de hoogste tijd voor een nieuw model. En ondanks dat het overduidelijk een Dacia is, zien we inderdaad wel een beetje Jeep-vibes.

Nieuwe Dacia Duster

Daarbij is er gelukkig niet gekeken naar de Compass of Liberty, maar doet het ontwerp een beetje denken aan de doelmatigheid van een Wrangler of Cherokee. Wellicht komt dat door de hoge motorkap en taillelijn, gecombineerd met de ietwat hoekige vormgeving.

Ook in het interieur komen we diverse Jeep-vibes tegen. Het is niet zozeer een kopie van een bepaald model, maar de sfeer. Alles is rechthoekig en er staat DUSTER gestanst op het dashboard. Er is geen franje aan boord, maar dat betekent niet dat het een kale boel is. Volgens Dacia is er veel aandacht uitgegaan naar de ergonomie. Er is een 10,1 inch scherm dat om die reden ook 10 graden richting de bestuurder is gekanteld.

CMF-B-Platform

Dan gaan we door met de techniek. Ook de nieuwe Dacia Duster maakt gebruik van het CMF-B-platform. Het is in principe e bodemsectie waar bijna alle producten van de nieuwe Dacia Duster op staan. Ook de Jogger, Sandero en Logan staan erop.

Het is een behoorlijk modulair en flexibel platform, dus wielbasis en spoorbreedte kunnen afwijken. Over maten gesproken, de nieuwe Dacia Duster is 4,34 meter lang, 1,81 meter breed en 1,66 meter hoog. Standaard is de rijhoogte 209 mm, maar heb je de 4×4, dan is dat 217 mm.

Dan gaan we even door met de beschikbare aandrijflijnen, nu we verklapt hebben dat er een heuse 4×4 is. De Duster is aangekondigd met drie verschillende motoren. Het is niet zozeer dat er een volgorde is van ‘karig naar overdadig’.

Het is eigenlijk best slim, want per markt zal een van de drie aggregaten interessant zijn. Er is een ECO-G 100, een 1.0 driecilinder turbo met 100 pk die op LPG rijdt. Handig: deze heeft een 50 liter tank benzine en even grote LPG-tank. Dat zal wel resulteren in een lekkere actieradius.

Vierwielaandrijving

Er is ook een reguliere benzine-versie, de TCE130. Nou ja, regulier, het is (uiteraard) ook een mild hybrid, dus met een 48V-generator die assisteert bij wegrijden. De TCe130heeft standaard tweewielaandrijving, maar vierwielaandrijving is een optie. Deze hebben beide een handgeschakelde zesbak.

Wil je niet zelf schakelen, ga dan voor de Hybrid140. Dat is een combinatie tussen een 94 pk sterke benzinemotor (viercilinder) en een elektromotor met 49 pk. Het accupakket is 1,2 kWh groot en wordt voorzien van energie die vrijkomt bij het afremmen op de motor.

Tenslotte zijn er vier uitvoeringen: Essential, Expression, Extreme en Journey. Die eerst is heerlijk basic. De Expression heeft dat 10,1 inch scherm met Apple Carplay en 17 inch lichtmetalen jetsers. De Extreme heeft climate control, langsdragers en rubberen vloermatten. De Duster Journey is speciaal voor mensen die niet stoppen met geloven. Je kan ‘m herkennen aan de 18 inch wielen en de Arkamys geluidsinstallatie.

De Dacia Duster is een enorm belangrijke auto voor het merk. In de afgelopen 13 jaar heeft het Roemeense merk er 2.200.000 exemplaren van verkocht.