Daders verkeersongeluk moeten praten met slachtoffers

Voordat we met z’n allen gaan roeptoeteren dat het belachelijk is: bij geweldsmisdrijven zijn gesprekken tussen slachtoffers en daders succesvol. Het doel bij deze gesprekken is verwerking en het blijkt daadwerkelijk te helpen. Uiteraard vinden er alleen gesprekken plaats als de slachtoffers dit willen, er wordt niemand gedwongen.

Maar daar waar het bij geweldsmisdrijven honderden succesvolle gesprekken per jaar gevoerd worden, zijn er bij verkeersongelukken bijna geen aanmeldingen voor zulke gesprekken. Dit terwijl er jaarlijks 21.000 mensen ernstig gewond raken en er vorig jaar 613 dodelijke slachtoffers te betreuren waren in ons verkeer. Er werd bij de organisatie Perspectief Herstelbemiddeling (klik) slechts 130 keer een gesprek aangevraagd.

Volgens een medewerker van de organisatie wordt er vaak niet gewezen op de mogelijkheid van een gesprek bij een ongeval. Daarnaast wordt veroorzakers vaak aangeraden om niet in gesprek te gaan, omdat er bijvoorbeeld nog een lopend onderzoek is, of men in afwachting van een mogelijke rechtszaak is.

Overigens: bij zestig procent van de gevallen wordt de aanvraag voor het bemiddelingsgesprek vanuit de slachtofferkant gedaan, terwijl de overige veertig procent van de veroorzakers komt.

