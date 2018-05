Waarom de term roekeloosheid uit de verkeerswet moet

De Raad voor de Rechtspraak pleit voor het schrappen van de term 'roekeloosheid' uit de verkeerswet.

Het is een term die we maar wat vaak voorbij zien komen: ‘roekeloos’ of ‘roekeloosheid’ wordt vaak geroepen, maar slechts zelden gaat de rechter mee in de gedachte om deze term te gebruiken. De reden: in het dagelijks gebruik heeft deze term een heel andere lading dan in de rechtspraak.

Rechters komen zelden en slechts in uitzonderlijke en zeer zware gevallen tot het oordeel roekeloosheid doordat de term in de wetgeving anders staat omschreven dan in onze Dikke van Dale. Dat veroorzaakt verwarring en daarom wil de Raad voor de Rechtspraak nu dat de term helemaal uit de verkeerswetten verdwijnt. Dit om toekomstige verwarring bij met name slachtoffers en hun achterban te voorkomen.

Kort samengevat komt het erop neer dat roekeloosheid in de Wegenverkeerswet een straf verzwarende omstandigheid is die kan leiden tot aanzienlijk hogere straffen. Daarbij zijn geen glasheldere grenzen afgebakend, maar het grenst aan (voorwaardelijke) opzet. Ook voor advocaten en rechters is echter niet volledig helder wat nu precies roekeloosheid is, omdat bepaalde grenzen niet duidelijk afgekaderd zijn. Wie er meer over wil lezen kan hier klikken.

De Raad voor de Rechtspraak wil voorkomen dat slachtoffers vaker met deze onduidelijkheden te maken krijgen en pleit voor het schrappen van de term uit de WVW en betere voorlichting voor slachtoffers.

Foto ter illustratie via Autojunk