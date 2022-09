Dag Jumbo! Frits van Eerd doet een stap terug

Hallo Jumbo! wordt tijdelijk Dag Jumbo! voor algemeen directeur van Jumbo Frits van Eerd.

Jumbo topman en racefanaat, Frits van E., hier in betere tijden op de foto met raceheld Max Verstappen, treedt tijdelijk terug als algemeen directeur van Jumbo. Vorige week werd hij van zijn bed gelicht en opgepakt als verdacht in een witwaszaak.

In het belang van Jumbo en om zich volledig te kunnen concentreren op zijn persoonlijke locatie is Frits tot dit besluit gekomen. De familie en de raad van commissarissen respecteren dit moedige besluit, aldus de supermarktketen in een persbericht.

Heftige periode

Eerder sprak de supermarkt al over een heftige periode en dat er meer info aan zat te komen. Nou dat is dan nu. Wie er nu in de plaats van Frits achter het stuur van de gele super plaatsneemt is nog niet bekend.

Wat was er ook al weer aan de hand?

LeMans rijder Frits zat vorige week enige tijd vast op verdenking van witwas praktijken. Het zou gaan om de handel in auto’s en sponsorcontracten waarbij geld witgewassen zou zijn. Naast de teruggetreden Jumbo directeur zijn er nog acht andere verdachten aangehouden.

MV1

Voor iedereen die net als wij meteen zenuwachtig worden bij het woord sponsorcontracten en auto’s herhalen we hieronder graag de quote van de F1 manager Raymond Vermeulen van Max Verstappen die onderstreept dat Max hier niets mee van doen heeft:

We hebben contact gehad met Jumbo; de directievoering en marketing lopen gewoon door. We hebben afspraken met Jumbo. En de supermarkt is geen onderdeel van het onderzoek, dat hebben ze duidelijk naar buiten gebracht. Raymond Vermeulen, kent alleen Jumbo, geen Frits

Mocht er meer juice te melden zijn, dan zijn wij van Autoblog Boulevard er uiteraard als de kippen bij om dat hier te melden.